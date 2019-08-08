Утверждены "Правила продажи имущества, изъятого у самозанятых на отрытом аукционе"

8 августа 2019 13:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров утвердил "правила продажи на открытом аукционе имущества, изъятого у лица, привлеченного к самозанятости".

Как сообщает Trend со ссылкой на Кабинет министров, при изъятии имущества, переданного лицу, привлеченному к самозанятости, и при невозможности передачи этого имущества другому лицу, привлеченному к самозанятости, с целью продажи этого имущества на открытых торгах Государственная служба занятости при министерстве труда и социальной защиты населения обращается к продавцу и заключает договор.

Оценка имущества, выставленного на торги, организуется продавцом и осуществляется в соответствии с законом "Об оценочной деятельности". После объявления начальной цены продажи участники, поднимая свои билеты, выражают согласие на приобретение имущества по объявленной цене.

Начальная цена продажи увеличивается участниками в ходе предложений. Каждое новое предложение должно составлять не менее одного процента от начальной цены продажи. При отсутствии заказа на первых двух аукционах по продаже имущества (или при отсутствии продажи имущества) на третьем аукционе цена продажи данного имущества снижается в размере десяти процентов от первоначальной цены продажи, на четвертом - в размере 25 процентов, а на пятом - в размере 50 процентов от начальной цены продажи.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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