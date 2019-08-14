Начата установка новых "стрелок" на ж/д Гянджа-Беюк Кясик (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - На железной дороге Гянджа-Беюк Кясик начата замена 156 стрелочных переводов.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на ЗАО «Азербайджанские железные дороги», новые стрелочные переводы, в отличие от старых, устанавливаемые на железобетонные балки и шпалы более эффективны с точки зрения надежности и обеспечения безопасности железнодорожного движения, при переводе подвижного состава с одного пути на другой.

С начала работы в первых числах августа уже обновлено пять стрелочных переводов. В настоящее время осуществляется установка таких устройств на станции Салахлы.

Работы по обновлению стрелочных переводов осуществляют специализированные железнодорожные предприятия №5 и № 11 ЗАО «Азербайджанские железные дороги».

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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