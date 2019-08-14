Начата установка новых "стрелок" на ж/д Гянджа-Беюк Кясик (ФОТО)

14 августа 2019 18:09 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - На железной дороге Гянджа-Беюк Кясик начата замена 156 стрелочных переводов.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на ЗАО «Азербайджанские железные дороги», новые стрелочные переводы, в отличие от старых, устанавливаемые на железобетонные балки и шпалы более эффективны с точки зрения надежности и обеспечения безопасности железнодорожного движения, при переводе подвижного состава с одного пути на другой.

С начала работы в первых числах августа уже обновлено пять стрелочных переводов. В настоящее время осуществляется установка таких устройств на станции Салахлы.

Работы по обновлению стрелочных переводов осуществляют специализированные железнодорожные предприятия №5 и № 11 ЗАО «Азербайджанские железные дороги».

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В поезде Беюк Кесик-Баку скончался мужчина
Происшествия 9 августа 11:58
"Азербайджанские железные дороги" перешли на усиленный режим работы в преддверии праздника Гурбан
Общество 5 августа 09:38
В дни праздника Гурбан в Азербайджане пустят дополнительный ж/д состав
Общество 2 августа 18:43
В Азербайджане с визитом находится глава ж/д компании Ирана
Экономика 22 июля 11:39
Изменено расписание электричек Баку-Сумгайыт-Баку
Общество 11 июля 15:31
Меняется расписание пассажирского поезда Баку–Бёюк-Кесик–Баку
Общество 10 июля 14:44
Лента новостей
В Азербайджане увеличен минимальный размер трудовых пенсий
Политика 18:20
Казахстан нарастил экспорт с Эстонией
Бизнес 17:58
Германский бизнес внедрит свои технологии в аграрном секторе Узбекистана
Бизнес 17:56
В Берлине заявили, что ничего не знают о намерении США передислоцировать войска из ФРГ
Другие страны 17:54
Чистые внешние активы банков Азербайджана превысили 16 млрд манатов
Финансы 17:53
Джонсон: Брюссель не желает идти на компромисс в вопросе пересмотра сделки по Brexit
Другие страны 17:41
Экспорт из Азербайджана увеличился на более чем 14%
Энергетика 17:32
Россия-Азербайджан: семь нот дружбы (ФОТО)
Культура 17:25
Азербайджан, Россия и Иран подписали соглашение о совместной разработке ТЭО проекта «Север – Юг»
Энергетика 17:24