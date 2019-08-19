В Баку открылась первая частная детская клиника MediClub Poliklinika KIDS

19 августа 2019 12:56 (UTC+04:00)

MediClub Poliklinika KIDS

В Баку открылась первая частная детская клиника MediClub Poliklinika KIDS, предоставляющая широкий спектр услуг в сфере диагностики, лечения и профилактики детских заболеваний.

MediClub Poliklinika KIDS оснащена новейшим европейским оборудованием для диагностики и лечения детских заболеваний.

В новой клинике будут вести приём детские врачи-специалисты: педиатр, невропатолог, иммунолог, ЛОР, аллерголог, офтальмолог, хирург, ортопед и другие. Здесь маленькие пациенты смогут получить не только консультацию врача, сдать лабораторные анализы, пройти ультразвуковое обследование, ЭКГ, нейрофизиологические исследования, но и пройти курс массажа, физиотерапии, получить иммунизацию современными и безопасными вакцинами. Также в здании оборудован изолятор, для того чтобы избежать распространения инфекции.

MediClub Poliklinika KIDS это уютная клиника со своей детской площадкой и с игровой комнатой, которая позволит маленьким пациентам ожидать своей очереди к доктору без стресса - за играми или просмотром мультфильмов.

При строительстве и отделке поликлиники использовались только самые современные, экологически чистые материалы, сертифицированные по стандартам детских учреждений.

Новое медицинское заведение расположено по удобному адресу – ул. Иззат Набиева 30А, AZ 1073, где оборудована комфортная автостоянка для личного транспорта.

Современные диагностические и лечебные технологии, а также индивидуальный подход к каждому ребенку, безупречный сервис и большой спектр медицинских услуг с минимальной затратой времени – вот принципы, на которых будет построена работа MediClub Poliklinika KIDS!

Хотим напомнить, что MediClub на протяжении 20 лет продолжает оставаться компанией, заботящейся о своих пациентах, клиентах, партнерах, обеспечивая им высококвалифицированный медицинский сервис, соответствующий мировым стандартам. Кроме этого, в начале 2019 года MediClub Pediatrics стала компанией года в номинации Детская Поликлиника по версии Navigator Business Award 2019. Дети наше будущее и вместе мы продолжим служить их здоровью.

Телефон для записи в MediClub Poliklinika KIDS:

(+994 12) 525 09 19/29

(+994 50) 200 06 40

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