Проблемы параллельного импорта, а также ввоза контрафактной продукции в Азербайджан (ФОТО)

Эмиль Баширов является старшим юристом консалтинговой компании «EKVITA» ответственным по вопросам права интеллектуальной собственности. Он получил степень бакалавра по специальности юриспруденция в Академии Управления при Президенте Азербайджанской Республики в 2012-ом году и магистерскую степень LL.M. по специальности Коммерческое и Корпоративное Право в Университете Эрасмус Роттердам. Эмиль консультировал большое количество местных и международных компаний по различным юридическим вопросам в сфере интеллектуальной собственности – таким как регистрация прав интеллектуальной собственности по национальной и международной процедуре, оспаривание и прекращения действия регистраций конкурентов, а также разрешение споров касательно регистрации либо использования прав интеллектуальной собственности. Эмиль является членом Коллегии Адвокатов Азербайджанской Республики с 2018-ого года, в связи с чем он имеет право представлять интересы как местных, так и международных клиентов в судах всех инстанций.

Не секрет, что на сегодняшний день одной из причин для беспокойства в сфере бизнеса, а особенно связанного с реализацией на рынке Азербайджана продукции из-за рубежа, является большой объём провозимых через границу контрафактных товаров, а также товаров, импортируемых путём так называемого «параллельного импорта». Несмотря на то, что последний вид продукции может являться по сути оригинальной, её импорт не согласован с производителем либо владельцем товарного знака за рубежом. Несмотря на то, что подобная продукция может и не иметь принципиальных отличий от аналогичной оригинальной продукции в плане надёжности и возможностей для применения, появление такой продукции на рынке вызывает массу проблем как у бизнесменов, так и у потребителей. Иностранный производитель и местный дистрибьютор теряют возможность прогнозировать успешность своей коммерческой деятельности в регионе, что ставит под угрозу соответствующие инвестиции. Поскольку реализация «серой» продукции не включает в себя дополнительные издержки, такие как выплата соответствующего размера «роялти» владельцу товарного знака, затраты на продвижение товаров на рынке, а также содержание сервисной сети, стоимость на неё в большинстве случаев ниже чем на «белую» продукцию, что зачастую становится определяющим фактором при приобретении товара азербайджанским потребителем.

Также стоит отметить, что реализация «серой» продукции, которая зачастую не предназначена для рынка Азербайджана, порой может не включать в себя соответствующие инструкции на азербайджанском языке, а также на ней может не содержаться информации о способах обращения азербайджанских потребителей со своими жалобами к производителю. Принимая во внимание тот факт, что компаний, дающих на товар международную гарантию, дающую право отремонтировать товар в любой стране мира независимо от места приобретения, крайне мало, потребитель может лишиться права на гарантийное обслуживание приобретённого товара. На сегодняшний день законодательство Азербайджанской Республики не предусматривает действующего механизма борьбы с параллельным импортом, в связи с этим большой объём «серой» продукции беспрепятственно проникает в Азербайджан.

Таможенный Кодекс Азербайджанской Республики включает в себя положения, регулирующие ведение таможенным органом соответствующего реестра товаров, включающих в себя объекты интеллектуальной собственности и соответствующий механизм борьбы с ввозом контрафактной продукции. Данный механизм основывается на возможности таможенного органа приостановить процедуру импорта при возникновении подозрений касательно оригинальности перевозимой продукции. Срок защиты прав правообладателя определяется до пяти лет со дня принятия Таможенным комитетом удовлетворительного решения касательно заявления правообладателя о внесении его товаров в реестр. Данный срок может быть в последующем продлён на дополнительные пять лет на основании заявления правообладателя. Заявитель также может сообщить таможенному органу специальные сведения, позволяющие выявить, что товары являются пиратскими и контрафактными, а также может представить в таможенный орган образцы оригинальной и контрафактной продукции.

На проведённой относительно недавно встрече представителей Агентства по Интеллектуальной Собственности и Государственного Таможенного Комитета, посвящённой вопросам сотрудничества в сфере защиты прав интеллектуальной собственности при импорте товаров в Азербайджан, заместитель начальника Государственного Таможенного Комитета генерал-майор Джавад Гасымов отметил, что на сегодняшний день товары около 50-ти компаний уже были зарегистрированы в соответствующем реестре в целях борьбы с контрафактной продукцией. На встрече была отмечена важность сотрудничества и постоянного обмена информацией в данной сфере между Таможенным Комитетом и Агентством по Интеллектуальной Собственности.

Принимая во внимание актуальность проблем импорта в Азербайджан «серой» и контрафактной продукции, эти проблемы были освещены в «Белом документе», подготовленном Американской Торговой Палатой в Азербайджане в 2018-ом году, отражающего рекомендации по совершенствованию бизнес-среды и соответствующей законодательной базы в стране. В данном документе были отмечены такие рекомендации по внесению изменений в действующее законодательство как утверждение запрета на импорт в страну оригинальной продукции без соответствующего разрешения владельца товарного знака и определение списка исключений из данного запрета (например, для противодействия монополиям, при дефиците определённых товаров, манипуляции цен и др.).

Очевидно, что законодательная база в сфере таможни и интеллектуальной собственности должна продолжать совершенствоваться в целях того чтобы отвечать современным реалиям и потребностям бизнеса. Учреждение действующего механизма борьбы с параллельным импортом, а также усиление контроля за импортом контрафактной продукции в Азербайджан безусловно будет способствовать созданию добросовестной бизнес среды, а также защите интересов азербайджанских потребителей.

В июле этого года при поддержке консалтинговой компании «EKVITA» в Таможенном Комитете Азербайджанской Республики была проведена встреча представителей Азербайджано-Французской Торговой и Промышленной Палаты и Азербайджано-Итальянской Торговой Палаты посвящённая вопросам продвижения бизнеса. На проведённой встрече первый заместитель Государственного Таможенного Комитета генерал-майор Исмаил Гусейнов проинформировал присутствующих о проводимых реформах в таможенной сфере и заявил о необходимости усиления сотрудничества между представителями бизнеса и таможенными органами.

Консалтинговая компания «EKVITA» может проконсультировать вашу компанию по вопросам борьбы с контрафактной продукцией и процедуры внесения ваших товаров в соответствующий таможенный реестр, а также осуществить юридическое сопровождение вашей компании при обращении в Государственный Таможенный Комитет. Юристы и адвокаты «EKVITA» также могут представить ваши интересы в судах по делам приостановки импорта контрафактной продукции.

«EKVITA» - это юридическая, налоговая и управленческая консалтинговая компания с полным спектром услуг, в которой работает около 40 профессионалов. Среди её активных клиентов несколько компаний из списка «Fortune 500», работающих по всему миру. Компания также занималась государственными проектами и работала с международными донорскими организациями, такими как Всемирный банк.

Компания «EKVITA» предоставляет комплексные профессиональные услуги, сочетающие общие бизнес-консультации и поддержку с очень мощной юридической, финансовой и налоговой практикой.

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