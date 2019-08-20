За семь месяцев этого года Азербайджан посетило более 1,7 миллиона туристов

20 августа 2019 16:58 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - За январь-июль 2019 года Азербайджан посетил один миллион 777,4 тысячи иностранцев и лиц без гражданства из 187 стран мира, что на 7,4 процента больше соответствующего показателя 2018 года.

Как сообщает во вторник Trend, 30,6 процента прибывших - граждане России, 22,8 процента – Грузии, 9,9 процента – Турции, 7,2 процента – Ирана, 3,6 процента – Саудовской Аравии, по 1,9 процента – Украины и Индии, по 1,5 процента – Туркменистана и Ирака, 1,4 процента – Казахстана, Израиля и Пакистана, 1,3 процента – Великобритании, 11,2 процента – других стран и 0,1 процента – лица без гражданства. Мужчины составили 66,8 процента гостей, а женщины – 33,2 процента.

Наибольший рост числа посещений Азербайджана за январь-июль приходится на долю граждан Египта (83,2 процента), Индии (80,6 процента), Туркменистана (78,5 процента), Китая (74,3 процента), Саудовской Аравии (48,8), Венгрии (48,1 процента), Великобритании (30,9 процента), Южной Кореи (30,9 процента), Японии (29,3 процента), Польши (27,7 процента), Канады (25,2 процента), Германии (25,1 процента) и Грузии (23,4 процента).

За первые семь месяцев число прибывших из стран Евросоюза, увеличившись на 26,3 процента, составило 83,2 тысячи человек, а из стран СНГ, увеличившись на 6,7 процента, - 655,1 тысячи человек.

Железнодорожным и автомобильным транспортом воспользовалось 57,8 процента прибывших в Азербайджан иностранцев и лиц без гражданства, воздушным транспортом – 41,4 процента, а водным – 0,8 процента.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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