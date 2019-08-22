Медицинская лаборатория Центрального Таможенного Госпиталя получила международный сертификат ISO 15189:2012

Успешно завершился международный аудит медицинской лаборатории Центрального Таможенного Госпиталя, подтвердивший ее соответствие требованиям международного сертификата качества ISO 15189:2012 «Лаборатории медицинские. Требования к качеству и компетентности».

Процесс подготовки к сертификации лаборатории начался в марте этого года. Для проведения подготовительных работ была приглашена ведущая международная компания по сертификации “Sublime Management Services LLC”.

Основной целью аккредитации является подтверждение применения в лаборатории международных стандартов качества при оказании медицинских услуг пациентам, наличия требуемых условий и использования соответствующих нормативов. Аккредитация лаборатории по ISO 15189:2012 гарантирует высокий медицинский уровень обслуживания, точность заключений, контролируемость документооборота, минимизацию рисков, и, прежде всего, удовлетворенность пациентов. Таким образом, аккредитация клинико-диагностической лаборатории Центрального Таможенного Госпиталя подтверждает ее компетентность и возможность предоставлять качественные медицинские услуги. При этом обеспечивается функционирование системы управления, которая нацелена на организацию качественной работы и постоянное улучшение, для чего предусмотрены внутренние аудиты, выявление и контроль несоответствий, проведение корректирующих и предупреждающих действий.

Лаборатория Центрального Таможенного Госпиталя является одной из ведущих клинико-диагностических лабораторий в Азербайджане. Лаборатория обладает всеми необходимыми ресурсами для проведения клинических, биохимических, иммуноферментных и бактериологических исследований на современных, полностью автоматизированных анализаторах в круглосуточном режиме.

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