Медицинская лаборатория Центрального Таможенного Госпиталя получила международный сертификат ISO 15189:2012

22 августа 2019 10:33 (UTC+04:00)

Успешно завершился международный аудит медицинской лаборатории Центрального Таможенного Госпиталя, подтвердивший ее соответствие требованиям международного сертификата качества ISO 15189:2012 «Лаборатории медицинские. Требования к качеству и компетентности».

Процесс подготовки к сертификации лаборатории начался в марте этого года. Для проведения подготовительных работ была приглашена ведущая международная компания по сертификации “Sublime Management Services LLC”.

Основной целью аккредитации является подтверждение применения в лаборатории международных стандартов качества при оказании медицинских услуг пациентам, наличия требуемых условий и использования соответствующих нормативов. Аккредитация лаборатории по ISO 15189:2012 гарантирует высокий медицинский уровень обслуживания, точность заключений, контролируемость документооборота, минимизацию рисков, и, прежде всего, удовлетворенность пациентов. Таким образом, аккредитация клинико-диагностической лаборатории Центрального Таможенного Госпиталя подтверждает ее компетентность и возможность предоставлять качественные медицинские услуги. При этом обеспечивается функционирование системы управления, которая нацелена на организацию качественной работы и постоянное улучшение, для чего предусмотрены внутренние аудиты, выявление и контроль несоответствий, проведение корректирующих и предупреждающих действий.

Лаборатория Центрального Таможенного Госпиталя является одной из ведущих клинико-диагностических лабораторий в Азербайджане. Лаборатория обладает всеми необходимыми ресурсами для проведения клинических, биохимических, иммуноферментных и бактериологических исследований на современных, полностью автоматизированных анализаторах в круглосуточном режиме.

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  • Медицинская лаборатория Центрального Таможенного Госпиталя получила международный сертификат ISO 15189:2012
  • Медицинская лаборатория Центрального Таможенного Госпиталя получила международный сертификат ISO 15189:2012
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