При поддержке Фонда Гейдара Алиева впервые в Азербайджане пройдет фестиваль винограда и вина (версия 5)

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БАКУ /Trend/ - В селе Мейсари Шамахинского района 30-31 августа пройдет Азербайджанский фестиваль винограда и вина, сообщает во вторник Trend.

Мероприятие будет организовано на территории комплекса виноградарства и виноделия ООО "Ширван шараблары".

Фестиваль пройдет при поддержке Фонда Гейдара Алиева и совместной организации министерства сельского хозяйства, исполнительной власти Шамахинского района, Общественного объединения «Региональное развитие», Государственного агентства по туризму и Азербайджанского национального музея ковра.

Проект нацелен на поощрение местного производства винограда и вина, рост экспортного потенциала винной продукции, донесение до широкой общественности истории виноделия в Азербайджане.

В дни фестиваля будут организованы различные просветительские и развлекательные мероприятия, посвященные темам выращивания винограда, виноделия, туристического потенциала страны.

30 августа состоится открытие фестиваля, гостям будет представлена музыкальная программа. Будет организован парад с участием танцоров и нагаристов, а также оркестра духовых инструментов, фигур и кукол, являющихся эмблемами фестиваля. Гостей будут встречать связанные с виноделием различные персонажи в красочных нарядах.

На территории, которая будет украшена инсталляциями и различными декорациями, будут функционировать дегустационные павильоны местных виноделов, а также гастрономические и этно-зоны.

Здесь будут представлены образцы различных видов народного творчества отдельных регионов Азербайджана - медного ремесла, ковроткачества, шебеке, гончарного дела, процесс их изготовления, культура национальной кухни и музыка. Шамахы, принимающая фестиваль, будет представлена особым уголком.

Участвующие в мероприятии виноделы выступят с презентациями о своих предприятиях, представят на дегустацию свою продукцию.

Для участников будет проведена лекция по истории виноделия в Азербайджане.

На территории также будет организована ярмарка сельскохозяйственной продукции.

В рамках фестиваля будет проведен «круглый стол» по проблемам, существующим в винодельческой сфере, направлениям развития и вопросам выхода местной винодельческой продукции на зарубежные рынки. В мероприятии примут участие местные виноделы, представители соответствующих госструктур и зарубежные эксперты.

Здесь также будут организованы курсы сомелье с участием международных и местных экспертов.

В рамках фестиваля состоится семинар, посвященный мотивам винограда и вина в азербайджанском ковроткачестве. Также будет представлена литературная композиция из образцов восточной, азербайджанской поэзии, посвященных вину, прозвучат произведения Омара Хайяма, Сеид Азима Ширвани и других классиков, проведены игры и викторины для виноделов, вручены подарки победителям.

Дети участников фестиваля смогут интересно провести время в развлекательной зоне. Здесь они смогут посетить мини-зоопарк, принять участие в различных викторинах.

Фильм «Укрощение строптивого» многим запомнился кадром, где Адриано Челентано, танцуя, давит ногами виноград, и возможность сделать это представится и участникам фестиваля. Огромные бутыли на территории будут олицетворять продукцию каждого из местных виноделов, участвующих в фестивале. Кроме того, бутылка вина станет на мероприятии и объектом творчества – участникам будет предоставлена возможность раскрасить бутылки.

На озере, расположенном на территории комплекса, будет организовано световое шоу, на парусной яхте будут исполнены музыкальные образцы. Участникам также будут представлены различные музыкальные номера с винными бокалами.

В рамках фестиваля будут проведены концертные программы с участием народных артистов Айгюн Кязимовой, Фаига Агаева, Натига Ширинова, заслуженного артиста Мири Юсифа и других известных мастеров искусств и групп, организованы дискотеки, под открытым небом будут продемонстрированы фильмы о виноделии.

31 августа, до начала мероприятий, можно будет поучаствовать в занятиях по йоге, каратэ и гимнастике.

В рамках фестиваля будут организованы ночные туры в Шамахинскую астрофизическую обсерваторию, а также поездки в село Лагидж Исмаиллинского района, дегустационные туры в винодельческие хозяйства Шамахинского, Исмаиллинского, Агсуинского районов. На территории также будет организована фото-зона.

Участие в фестивале бесплатное, с предварительной регистрацией на официальном сайте www.winefest.az

(Текст: Кямаля Сеидова)

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