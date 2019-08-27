Минфин Азербайджана продолжает меры по пресечению фактов незаконного расходования финансовых средств

БАКУ/Trend/ - Государственная служба финансового контроля министерства финансов Азербайджана продолжает меры по обнаружению и пресечению фактов незаконного расходования и траты не по назначению финансовых средств. За первую половину 2019 года было обнаружены лишние и необоснованные выплаты в размере 756,8 тысячи манатов, из которых 299,9 тысячи манатов были возмещены за счет нарушителей, также были пресечены другие безосновательные выплаты.

Как сообщили во вторник Trend в министерстве, были осуществлены меры по контролю над тратами по назначению средств, выделенных финансируемым из бюджета двум районным органам исполнительной власти, одному городскому территориальному представительству, одному образовательному учреждению, двум ООО, а также ряду бюджетных организаций, расположенных в некоторых городах и районах Азербайджана.

В рамках мер, в отношении должностных лиц, нарушивших финансовое законодательство, составлены административные протоколы. Согласно статьям 410,1 и 410,2 Кодекса об Административных проступках 21-о должностных лиц были оштрафованы в размере 20,5 тысячи манатов.

Для правовой оценки нарушений, в отношении которых имеются подозрения в присвоении средств, документы по лишним выплатам в общем размере 266,7 тысячи манатов по четырем организациям были отправлены в органы прокуратуры Азербайджана.

В то же время, в ходе проведенных специалистами Государственной службы финансового контроля проверок на основе писем правоохранительных органов, органов прокуратуры, решений судов в четырех организациях были обнаружены лишние и необоснованные выплаты в размере 5 440,63 тысячи манатов, из которых 3 295,08 тысячи манатов были возмещены за счет нарушителей, и соответствующие документы были представлены по назначению.

В ходе проверок также были обнаружены характерные недочеты. Таким образом, в некоторых случаях, в ходе проверок траты целевых средств, выделенных для капитального и текущего ремонта дорог, зданий, в которых расположены квартирный фонд и бюджетные организации, были обнаружены факты необоснованного увеличения объема работ, оформленных как выполненные, а также не были проведены тендеры по закупке товаров (работ и услуг). В ходе проверок в дошкольных и средних образовательных учреждениях также были обнаружены нарушения.

В бюджетных организациях были допущены недочеты в организации и ведении бухгалтерского учета, в составлении отчетов, не были подписаны соответствующие индивидуальные договора с материально ответственными лицами.

Для полного устранения обнаруженных недочетов и недопущения их в других организациях, а также для применения мер в отношении должностных лиц, по вине которых были допущены эти нарушения, в соответствующие органы центральной и местной исполнительной власти отправлены рекомендации.

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