Все продавцы удобрений должны иметь рos-терминалы - председатель Агентства (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Агентство аграрного кредитования и развития Азербайджана провело встречу с производителями и поставщиками удобрений. На встрече приняли участие свыше более 50 поставщиков минеральных и органических удобрений.

Участники были подробно проинформированы о новых правилах субсидирования и механизмах их исполнения, утвержденных соответствующим указом главы государства, передает в среду Trend cо ссылкой на министерство сельского хозяйства.

Председатель Агентства Мирза Алиев отметил, что для упрощения пользования фермерами субсидированием, обеспечения отчетности по этим субсидиям важна прозрачная деятельность всех снабженцев, в том числе производителей удобрений.

«Поэтому, в первую очередь, для обеспечения оплаты посредством фермерской карты необходимо, чтоб у всех продавцов удобрений имелись роs-терминалы. Таким образом, возможность безналичных платежей позволит фермерам воспользоваться субсидиями», - сказал Алиев.

Председатель Агентства добавил, что поставщики, наряду с обеспечением купли-продажи посредством карты, также должны расширить сеть продаж и сделать доступными для фермеров все виды удобрений.

"Интеграция сельских производителей в информационную систему Электронное сельское хозяйство способствовала упрощению выдачи субсидий, уменьшению работ по их оформлению, а также сделала ненужным дополнительную документацию для продажи удобрений», - подчеркнул Алиев.

В ходе встречи также были обсуждены вопросы создания и регулирования связей между Агентством и поставщиками, своевременного обеспечения их удобрениями, в которых нуждаются фермеры.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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