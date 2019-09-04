В Азербайджане урожайность картофеля выросла на 7% - минсельхоз

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане урожайность картофеля выросла на 7%, сообщили в среду Trend в министерстве сельского хозяйства.

За период с января по июль 2019 года с 34 тыс. гектаров были собраны 576,3 тонны картофеля, что означает сбор 60,1% от всей площади картофельных полей. Сбор картофеля продолжается.

В минсельхозе также отметили, что в этом году картофель посажен на меньшей площади, чем в прошлом году. «Если в 2018 году картофелем были засажены 59,3 тыс.гектаров, то в 2019 году – 56,9 тыс. гектаров полей», - сказали в министерстве.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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