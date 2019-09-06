Азербайджан стал для Европы связующим узлом транзитных авиационных потоков (ФОТО)

6 сентября 2019 16:32 (UTC+04:00)

В Брюсселе прошла встреча членов Европейской организации безопасности полетов (EUROCONTROL) и Организации по гражданскому аэронавигационному обслуживания (CANSO). Азербайджан на мероприятии представлял директор Управления воздушного движения «Азераэронавигация» (AZANS) Фархан Гулиев, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу ЗАО «Азербайджанские Авиалинии».

В рамках рабочего визита Фархан Гулиев также встретился с генеральным директором EUROCONTROL Имоном Бреннаном (Eamonn Brennan). На встрече были обсуждены ключевые вопросы в сфере организации воздушного движения и планирования транзитных потоков через территорию Азербайджана, а также роль нашей страны, как стратегического партнера Евроконтроля.

Были также обсуждены вопросы планирования воздушного движения и действий в случае возникновения непредвиденных обстоятельств в регионе.

Имон Бреннан высоко оценил достигнутые результаты гражданской авиации Азербайджана и отметил, что стратегическое расположение и передовой уровень аэронавигационного обеспечения делает Азербайджан привлекательным для Евроконтроля и обеспечивает рост транзитных рейсов между Европой и Азией. Он также отметил, что Азербайджан является ключевым коридором для воздушных потоков из Азии в Европу.

По результатам переговоров подписано соглашение по использованию Центра ASEC в Международном аэропорту Гейдар Алиев для планирования полетов, прогнозирования и взаимодействия при распределении потоков в случае возникновения непредвиденных обстоятельств в воздушном движении региона. Документ подписали директор AZANS Фархан Гулиев и глава Центра управления воздушными потоками Европейского региона (NMOC EUROCONTROL) Якопо Приссинотти (Iacopo Prissinotti).

Тем самым Азербаджан получил высокое доверие и признан партнером EUROCONTROL при планировании транзитных полетов и Центром поддержки при кризисах.

«AZANS» – структура по управлению воздушным движением в составе «Азербайджанских Авиалиний», в основные задачи которой входит обеспечение безопасности полетов в воздушном пространстве Азербайджана, а также обслуживание и координация движения над территорией страны.

EUROCONTROL — Европейская организация по безопасности воздушной навигации, основанная в 1960 году, основной целью которой является разработка общеевропейской системы организации воздушного движения. Она работает над «бесшовной» общеевропейской системой организации воздушного движения. Членами «Евроконтроля» являются 41 государство.

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  • Азербайджан стал для Европы связующим узлом транзитных авиационных потоков (ФОТО)
  • Азербайджан стал для Европы связующим узлом транзитных авиационных потоков (ФОТО)
  • Азербайджан стал для Европы связующим узлом транзитных авиационных потоков (ФОТО)
  • Азербайджан стал для Европы связующим узлом транзитных авиационных потоков (ФОТО)
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