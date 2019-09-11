30 ведущих швейцарских бизнесменов прибудут в Азербайджан (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Посольство Азербайджана в Швейцарии и Торгово-промышленная палата этой страны провели бизнес-форум в Швейцарии. 85 швейцарских бизнесменов, принявших участие в мероприятии, представляли сферу энергетики, сельское хозяйство, строительство, туризм, здравоохранение, пищевую промышленность и множество других сфер.

Во время бизнес-форума посол Азербайджана в Швейцарии Ханум Ибрагимова представила подробную презентацию о бизнес-среде и инвестиционных возможностях страны и призвала швейцарских бизнесменов инвестировать в различные сферы, используя благоприятную бизнес-среду, созданную в Азербайджане. После презентации было уточнено время визита в Азербайджан предпринимателей из западной Швейцарии и были определены 30 компаний, которые примут участие в этом визите.

Дипломат в своей речи отметила, что политические отношение между Азербайджаном и Швейцарией находятся на высоком уровне, и подчеркнула, развитие торгово-экономическое сотрудничество между двумя странами. Посол подчеркнула ежегодную встречу президентов во время Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе. Было упомянуто, что эти встречи служат фундаментом развития двухстороннего политического диалога между странами. В то же время было отмечено, что во время визита Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Давос в этом году сотрудничество с ВЭФ вступило в новую фазу, так как было подписано соглашение между правительством Азербайджана и Четвертым центром промышленной революции ВЭФ (WEF Fourth Industrial Revolution Center). Кроме того, было отмечено, что большая делегация во главе с министром экономики Швейцарии посетила Азербайджан в прошлом году, и в ходе визита в Сумгайыт состоялось открытие завода, построенного на швейцарские инвестиции. В то же время, впервые в прошлом году был, организован визит министра образования Швейцарии в Баку и во время визита было подписано совместное обращение между министерствами образования двух стран. Посол подчеркнула, что после осуществление прямых воздушных рейсов между городами Баку и Женева и так же после подписания соглашений о сотрудничестве между туристическими агентствами двух стран возросло количество туристических поездок. Дипломат напомнила, что были также проведены политические консультации на высоком уровне между министерствами иностранных дел двух стран, об организации экспортной миссии из Азербайджана в Швейцарию, с целью информирования об инвестиционных возможностях страны. В течение года было проведено несколько бизнес-форумов и круглых столов в Швейцарии и также были установлены тесные контакты между швейцарскими кантонами на уровне глав кантонов.

Посол подчеркнула, что в отчете Всемирного Банка «Doing Business 2019» Азербайджан вошел в десятку лучших стран реформаторов, а также отметила региональные проекты, реализуемые страной под руководством президента Ильхама Алиева, и деловые возможности, которые были созданы для швейцарских компаний. Также была представлена информация о проделанной работе по улучшению транспортной инфраструктуры, развитию транспортных коридоров в Азербайджане, занимающем выгодное геостратегическое положение в регионе. Было упомянуто заседание совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Швейцарией, которое состоялось 28 июня 2019 года в Берне, в ходе которого были подписаны меморандумы о сотрудничестве между Агентством развития малого и среднего бизнеса Азербайджана и Швейцарской ассоциацией малых и средних предприятий, а также между Фондом поощрения экспорта и инвестиций в Азербайджане (AZPROMO) и Торгово-промышленной палатой кантона Тургау.

В конце мероприятия были представлены ответы на вопросы участников бизнес-форума, в том числе о цифровизации экономики Азербайджана и участия страны в проекте «Один пояс, один путь».

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