Азербайджан начал экспортировать кукурузу (Эксклюзив)

12 сентября 2019 14:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан начал экспортировать кукурузу в Грузию.

Об этом сообщили Trend в министерстве сельского хозяйства.

Как сообщили в ведомстве, в этом году в стране кукурузой засеяны 32,9 тысячи гектаров, что на 4,1 процента больше в сравнении с прошлым годом.

Что касается произведенной продукции, то за семь месяцев этого года с трех тысяч гектаров собрано 14,4 тысячи тонн кукурузы, что на 2,9 процента больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Сбор урожая в этом году составил 47,9 центнера на гектар.

В минсельхозе подчеркнули, что Азербайджан приступил к экспорту кукурузы за рубеж, и в Грузию отправлено 0,9 тонн кукурузы. Существуют благоприятные условия для расширения экспортной географии этой культуры.

Отметим, что за последние 20 лет на опытном участке лаборатории Азербайджанского государственного аграрного университета были проведены работы по скрещиванию и селекции, в результате чего были достигнуты высокие результаты и обогащен генофонд. Так, в 2011 году впервые был "районизирован" и получен новый сорт кукурузы "ADAU-80". В настоящее время этот сорт широко выращивается во многих районах и фермерских хозяйствах. Этот сорт превосходит другие, как местные, так и завезенные из-за рубежа сорта, не только по урожайности, но по объему зеленой массы.

Другой сорт – «Гянджа» ("Gəncə"), полученный в результате научно-исследовательских работ, проведенных в Аграрном университете, с 2014 года был районизирован и включен в государственный реестр.

Госстандарт также удачно прошел и новый сорт кукурузы «Урожайный» ("Məhsuldar").

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
МВФ отметил позитивную динамику экономических показателей Грузии
Бизнес 12:06
Wizz Air начал выполнение рейсов из Грузии в Брюссель
Туризм 11:26
Уровень валового накопления в Грузии остается высоким
Финансы 11:11
В Грузии сократились ПИИ в транспорте и строительстве
Финансы 11:10
Начало прямого авиасообщения с США будет важным шагом для Грузии
Туризм 11:07
SOCAR назвала объем перевозок через терминал в Грузии
Энергетика 11:03
Лента новостей
Продажа льготных квартир в Баку начнется 16 октября
Общество 15:59
Пропагандирование туристического потенциала оккупированных территорий недопустимо — Фуад Нагиев
Нагорно-карабахский конфликт 15:56
Али Гасанов: Мы расцениваем национальное единство, солидарность как безальтернативную реальность Азербайджана
Азербайджан 15:52
В восточном регионе Туркменистана активно развивается частый бизнес
Бизнес 15:43
Государственный коммерческий банк Туркменистан объявил тендер
Тендеры 15:41
Красота Азербайджана в аэропорту Будапешта. Для всех пассажиров и жителей! (ФОТО)
Культура 15:37
Бакметрополитен о сети Wi-Fi на станциях
Общество 15:35
Изделия ручной работы микро- и малых предпринимателей представлены на выставке (ФОТО)
Бизнес 15:28
«Азербайджанские Авиалинии» объявляют набор бортпроводников
Экономика 15:18