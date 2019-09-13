Мы наблюдаем результаты мер, реализованных в целях развития ненефтяного сектора - эксперт (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - Сегодня мы наблюдаем результаты мер по диверсификации экономики, развитию ненефтяного сектора, осуществленные за последние годы по инициативе главы государства.

Об этом в рамках видеопроекта "PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah" сказал в четверг Trend эксперт-экономист Эльшад Мамедов.

По словам эксперта, начиная с 2017 года, в стране наблюдается серьезная динамика роста ненефтяного сектора.

"Наряду с этим, думаю, в ближней и среднесрочной перспективе мы станем очевидцами изменения этих показателей в направлении еще большего развития несырьевых отраслей. Подобное утверждение основано на объемах направленных в ненефтяной сектор капиталовложений. Ожидается очень серьезный социально-экономический эффект от принятых в этом направлении мер. Расширяя внутренний рынок, мы фактически стимулируем внутреннее производство, поддерживаем осуществление политики импортозамещения, развития реального сектора экономики. В данном контексте, с одной стороны на передний план выходят вопрос расширения возможностей для наращивания социальной защиты населения, с другой стороны, за счет расширения внутреннего рынка, повышения рабочей активности вносится вклад в устойчивое развитие отечественной экономики", - сказал Мамедов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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