Мы наблюдаем результаты мер, реализованных в целях развития ненефтяного сектора - эксперт (ВИДЕО)

13 сентября 2019 10:27 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Сегодня мы наблюдаем результаты мер по диверсификации экономики, развитию ненефтяного сектора, осуществленные за последние годы по инициативе главы государства.

Об этом в рамках видеопроекта "PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah" сказал в четверг Trend эксперт-экономист Эльшад Мамедов.

По словам эксперта, начиная с 2017 года, в стране наблюдается серьезная динамика роста ненефтяного сектора.

"Наряду с этим, думаю, в ближней и среднесрочной перспективе мы станем очевидцами изменения этих показателей в направлении еще большего развития несырьевых отраслей. Подобное утверждение основано на объемах направленных в ненефтяной сектор капиталовложений. Ожидается очень серьезный социально-экономический эффект от принятых в этом направлении мер. Расширяя внутренний рынок, мы фактически стимулируем внутреннее производство, поддерживаем осуществление политики импортозамещения, развития реального сектора экономики. В данном контексте, с одной стороны на передний план выходят вопрос расширения возможностей для наращивания социальной защиты населения, с другой стороны, за счет расширения внутреннего рынка, повышения рабочей активности вносится вклад в устойчивое развитие отечественной экономики", - сказал Мамедов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Казахстане рассказали о значимости цифрового «Шелкового пути» (Эксклюзив)
Бизнес 21 августа 18:03
Ненефтяная промышленность Азербайджана выросла
Бизнес 20 августа 13:25
Айдын Гусейнов: За первую половину этого года наша страна добилась серьезных успехов
Политика 5 августа 20:37
Сахиба Гафарова: Достижения показывают, что Азербайджан развивается в правильном направлении
Политика 2 августа 19:04
Рэнкинг госэкспортеров в ненефтяном секторе Азербайджана
Бизнес 30 июля 15:32
В Казахстане увеличат выпуск ферросплавов
Бизнес 25 июля 16:10
Лента новостей
Кто и почему финансирует блогеров-марионеток "нецезурной оппозиции"? - "Политшоу представляет" - (Видеопроект)
Политика 11:43
В 2020 году в Узбекистане запустят производства аммиака и карбамида на Navoiazot
Энергетика 11:43
SOCAR назвала новые объекты, построенные ПО «Азеркимья»
Энергетика 11:37
Сеид Мирбабаев - ханенде, ставший нефтепромышленником
Культура 11:36
Обнародованы объемы перевалки грузов из Ирана через порты Турции
Турция 11:32
ВБ предложил найти для Ташкента уникальную идею развития
Бизнес 11:29
Бактрансагентство: На ряде улиц и проспектов Баку светофоры будут работать по принципу «зеленой волны»
Общество 11:25
Объем налоговых поступлений в бюджет Азербайджана составил 280 млн манатов
Бизнес 11:20
На восточном месторождении Туркменистана растет производство газа
Энергетика 11:18