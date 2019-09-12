«Азербайджанские Авиалинии» объявляют набор бортпроводников

Авиакомпания «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL) объявляет прием документов среди девушек на должность бортпроводника. Прием документов будет проводиться с 16 сентября по 16 октября 2019 года (в промежутках с 10:00 до 12:00).

В конкурсе могут принять участие девушки возрастом от 18 до 30 лет, ростом 160-180 сантиметров, с оконченным средним образованием, в обязательной форме свободно владеющие азербайджанским и английским языком. Приветствуется знание других иностранных языков (русского, арабского, китайского и др.). Среди дополнительных требований – коммуникабельность, а также отсутствие татуировок, шрамов и родимых пятен на открытых частях тела.

Для участия в конкурсе требуются оригинал и копия нижеуказанных документов:

- удостоверение личности;

- одна фотография (3х4);

- заграничный паспорт (если есть);

- диплом об образовании, сертификат об окончании медицинских курсов и сертификат, подтверждающий знание иностранного языка (если есть).

Все документы должны быть представлены в вышеуказанные сроки в Главное управление по работе с персоналом «Азербайджанских Авиалиний» в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Для дополнительной информации просим обращаться по телефонам: (012) 497-26-00 (внутренний номер 24-04; 32-81; 20-74).

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