Президент Ильхам Алиев ознакомился с работой, проведенной на станции «Хатаи» Бакинского метрополитена (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В четверг после капитального ремонта и реконструкции сдана в эксплуатацию станция "Хатаи" Бакинского метрополитена.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с проведенной на станции работой, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Председатель Закрытого акционерного общества «Бакинский метрополитен» Заур Гусейнов проинформировал главу государства о проделанной работе.

Он сообщил, что станция «Хатаи» была сдана в эксплуатацию в 1968 году. Для обновления всей устаревшей за более чем 50-летний период эксплуатации инфраструктуры станции, не отвечавшей современным требованиям, ремонт проводился поэтапно. В 2014 году на первом этапе начались капитальный ремонт и реконструкция центрального зала платформы станции, станционного пути и соответствующего тоннеля по направлению «Хатаи-Джафар Джабарлы». После нынешней реконструкции станция «Хатаи» будет предоставлена к услугам пассажиров со всеми новшествами. Полностью обновлены инфраструктура и вид станции. Здесь установлены четыре новых современных эскалатора, отличающихся функциональностью. На самой глубокой станции Бакинского метрополитена обеспечены безопасность спуска и подъема пассажиров, расширены возможности и удобство эвакуации, повышен уровень обслуживания.

Было отмечено, что количество поездов современного типа в Бакинском метрополитене доведено до 11-ти. В 2019 году ОАО «Метровагонмаш», входящее в состав российского Акционерного общества «Трансмашхолдинг», выпустило для Бакинского метрополитена шесть составов, состоящих из 30 вагонов. Четыре состава пущены на линию в июле и августе. Эти поезда, принадлежащие к четвертому поколению, произведены на уровне самых современных стандартов. Максимальная скорость поездов составляет 90 километров в час. Двери новых вагонов более широкие. Это создает возможность для более удобного и быстрого входа и выхода пассажиров. Прямой переход между вагонами в поездах на 15 процентов увеличивает их вместимость, обеспечивает равномерное распределение пассажиров в поезде, расширяет площадь их размещения, обеспечивает комфорт и безопасность. В вагонах выделены многофункциональные зоны для стоящих пассажиров, крупных грузов и детских колясок, поручни спроектированы специально с учетом большого пассажиропотока. В головном вагоне поезда 38, а в среднем – 44 сидения. В целом, в головном вагоне до пункта назначения доставляются 315, а в средних - 329 пассажиров. В вагонах есть системы регулирования давления, биологического очищения воздуха посредством ультрафиолетовых ламп, а также внутреннего и внешнего видеонаблюдения. Использование светодиодных приборов на 50 процентов снижает потребление электроэнергии, на 75 процентов увеличивает срок их эксплуатации. Срок эксплуатации вагонов составляет 30 лет.

В ходе капитального ремонта и реконструкции на станции на стенах входного вестибюля и центрального зала платформы восстановлены художественно-архитектурные композиции, посвященные Шаху Исмаилу Хатаи и его творчеству. Капитально отремонтирован и машинный зал эскалаторов, приняты меры по обновлению другой инфраструктуры станции. В ходе ремонта завершены, начатые еще в 2014 году капитальные работы, на платформе, в подплатформенной зоне, на станционном пути и межстанционных участках, тоннель был заново проинспектирован, все железобетонные конструкции укреплены или реконструированы. Впервые в истории Бакинского метрополитена станционный путь сконструирован из самых современных железобетонных блоков. Для этого старое дорожное полотно было полностью разобрано и заново спроектировано для укладки железобетонных блоков. Проведена значительная работа по обновлению всех коммуникационных линий, оборудования на станции, реконструированы централизованный пункт, имеющий важное значение в организации, управлении и регулировании движения, комнаты дежурных по станции, киоск контроля эскалаторов обеспечен видеонаблюдением. На станции будут широко использоваться возможности ИКТ.

Глава государства был проинформирован и о капитально реконструированном Учебно-образовательном центре Бакинского метрополитена.

На основании Государственной программы, утвержденной распоряжением Президента Ильхама Алиева, планомерно ведется работа по реконструкции станций Бакинского метрополитена, доведению их инфраструктуры до уровня требований современных стандартов. Все это вносит большой вклад в стремительное развитие Бакинского метро, являющегося важным элементом транспортной системы столицы.

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