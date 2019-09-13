Минсельхоз Азербайджана: В этом году заготовлено свыше 640 т. кокона — это рост на 25%

13 сентября 2019 16:34 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - За первые шесть месяцев этого года, по сравнению с соответствующим периодом прошлого, на 13 процентов увеличилось производство сельскохозяйственной продукции, в том числе продукции растениеводства на 25,6 процента и животноводства на 2,9 процента.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал министр сельского хозяйства Инам Керимов на республиканском совещании на тему "Кокон-2020: предстоящие задачи", проведенном в Зардабском районе.

Министр отметил, что этот сезон заготовки кокона запомнился позитивными показателями.

"Очень радует тот факт, что, как и все направления аграрной сферы развитие наблюдается и в шелководстве. В этом году заготовлена 641 тонна кокона шелкопряда, а это рост на 25 процентов", - отметил Инам Керимов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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