Замминистра: В Азербайджане должно пропагандироваться использование электрических и гибридных автомобилей

16 сентября 2019 17:36 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Одним из путей снижения негативного влияния транспортных средств на окружающую среду является расширение использования экологически чистых автомобилей, и уже в странах мира с этой целью предпочтение отдается электрическим и гибридным автомобилям.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал журналистам заместитель министра экологии и природных ресурсов Рауф Гаджиев.

Замминистра отметил, что стимулирование использования электрических и гибридных автомобилей, менее вредных для окружающей среды, играет важную роль в охране окружающей среды.

"И в Азербайджане, в результате применения и пропаганды электрических и гибридных автомобилей можно существенно снизить объем вредных веществ, выбрасываемых в окружающую среду. Большая часть вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу, приходится на долю автотранспорта и из-за этого необходимо обновить автопарк в стране", - сказал Гаджиев.

По словам замминистра, согласно требованиям Парижского соглашения по климату, Азербайджан нацелился на уменьшение уровня эмиссий парниковых газов на 35 процента до 2030 года и одним из путей достижения этой цели является использование экологичного транспорта. А также, в "Государственной программе по безопасности дорожного движения на 2019-2023 гг. в Азербайджане" отражены вопросы стимулирования использования экологически чистых транспортных средств.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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