Агентство по развитию МСБ Азербайджана приглашает бизнес к работе на льготных условиях

20 сентября 2019 11:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Пираллахинском промышленном квартале создан льготный режим для деятельности резидентов, в связи с чем, приглашаем предпринимателей воспользоваться этой возможностью.

Об этом сказал председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (Агентство МСБ) Орхан Мамедов во время мероприятия посвященного теме «Медицинский бизнес-форум: нынешняя ситуация и перспективы», - сообщает в пятницу Trend.

По словам Мамедова, в целях развития сектора фармпроизводства, медицинского бизнеса, существует крайняя востребованность в создании активных общественных объединений, и Агентство готово поддержать такие инициативы.

Председатель правления Агентства добавил, что недавно запущенный механизм изучения внутреннего рынка может быть использован для проведения рыночных исследований в секторе медицинского бизнеса и фармацевтики: «В случае таких обращений Агентство может оказать поддержку бизнес-субъектам».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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