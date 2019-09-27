Нефть дешевеет на быстром восстановлении добычи сырья в Саудовской Аравии

27 сентября 2019 09:30 (UTC+04:00)

Мировые цены на нефть снижаются в пятницу утром на фоне уверенного восстановления добычи сырья в Саудовской Аравии. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,92%, до 62,16 доллара за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,57%, до 56,09 доллара за баррель.

Трейдеры продолжают отыгрывать появившиеся в четверг сообщения в СМИ о том, что добыча нефти государственной нефтегазовой компании Саудовской Аравии Saudi Aramco превысила 8 миллионов баррелей в день в рамках восстановления после атаки на ее нефтяные объекты в середине сентября. В среду стало известно, что Saudi Aramco восстанавливает мощности добычи нефти с опережением графика примерно на неделю.

Рыночный стратег Axi Trader Стивен Иннес (Stephen Innes), мнение которого приводит агентство Рейтер, отмечает, что большую часть недели рынок торгуется в минусе на фоне восстановления добычи нефти в Саудовской Аравии темпами более быстрыми, чем ожидалось.

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