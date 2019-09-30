В Азербайджане вспашено 70,6% осенней посевной площади

30 сентября 2019 20:20 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане продолжается процесс вспашки земель для посева озимых. В целом, нынешней осенью планируется вспахать свыше 1047 тысяч гектаров.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство сельского хозяйства, обработана пашня на площади порядка 740 тысяч гектаров, что превышает соответствующий показателя прошлого года более чем на 426 тысяч гектаров. В Азербайджане уже обработано 70,6 процента прогнозируемой для посева озимых пашни.

В целом, к данному процессу привлечено 2355 тракторов. В Агджабединском, Гобустанском и Сальянском районах вспашка земли полностью завершена, ожидается, что в ближайшие дни этот процесс завершится в Физулинском (99 процентов), Ходжавендском (93,5 процента), Бардинском (94,3 процента), Огузском (96 процентов), Кюрдамирском (94,7 процента), Имишлинском (91,8 процента), Агстафинском (95 процентов) и Евлахском (95,8 процента) районах.

В свою очередь, посевные работы в стране проведены на территории площадью 56 тысяч гектаров.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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