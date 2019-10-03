Цены на нефть перешли к росту после резкого снижения днем ранее

Мировые цены на нефть растут в четверг утром в рамках коррекции после резкого снижения в предыдущий день. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,07%, до 57,73 доллара за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,36%, до 52,83 доллара за баррель.

Рост цен на нефть в четверг утром обусловлен коррекцией. В предыдущий день торгов снижение цен на нефть превышало 2% на фоне данных минэнерго США о росте запасов этого сырья в стране за минувшую неделю на 3,1 миллиона баррелей. При этом аналитики прогнозировали меньший рост запасов - на 1,57 миллиона баррелей.

Аналитики банка ANZ, мнение которых приводит агентство Рейтер, считают, что цены на нефть упали, так как увеличение запасов стало дополнительным негативным фактором "вдобавок к ухудшению экономического фона".

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