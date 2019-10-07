В Азербайджане вспахано свыше 77 % осенней посевной площади

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане продолжается осенняя пахота. В целом, в этом году планируется обработать свыше 1096 тысяч гектаров.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство сельского хозяйства, на седьмое октября обработана пашня на площади свыше 847 тысяч гектаров, что превышает соответствующий показатель прошлого года более чем на 438 тысяч гектаров. В Азербайджане уже обработано 77,3 процента земель отведенных для посева озимых.

В целом, в кампании используется 2355 тракторов. В Агджабединском, Агстафинском, Физулинском, Гобустанском, Огузском, Сальянском и Евлахском районах вспашка завершена, ожидается, что в ближайшие дни это произойдет и в Имишлинском (94,3 процента), Астаринском (93,9), Ходжавендском (93,5 процента), Шамкирском (91,8 процента), Габалинском (91,5 процента) и Сабирабадском (90,6 процента) районах.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.