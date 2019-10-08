Сотрудничество Азербайджана с Китаем в рамках инициативы "Один пояс, один путь" имеет большие перспективы

8 октября 2019 16:47 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Второй Международный форум сотрудничества в рамках инициативы "Один пояс, один путь", в котором приняли участие 37 глав государств и правительств, руководители международных и региональных организаций принял 26 апреля этого года Пекин. Президент Азербайджана Ильхам Алиев стал одним из немногих глав государств, представленных на форуме. Этот визит главы государства внес значительный вклад в углубление участия страны в инициативе "Один пояс, один путь" и двусторонних отношений между Азербайджаном и Китаем.

Об этом сказал во вторник Trend депутат Милли Меджлиса (парламент), член азербайджано-китайской межпарламентской рабочей группы Джавид Османов.

новость будет обновляться

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Депутат: Убийство армянами азербайджанского мирного жителя — очередная провокация для срыва переговоров
Нагорно-карабахский конфликт 4 октября 18:05
Повышение зарплат и пенсий показывает, что в центре госполитики Азербайджана стоит человеческий фактор - депутат
Политика 30 сентября 10:06
Торговля между Азербайджаном и Китаем выросла более чем вдвое - посол
Политика 23 сентября 14:36
Азербайджан увеличит потенциал экспорта грузоперевозок на мировые рынки
Бизнес 20 сентября 13:32
Товарооборот между Азербайджаном и Китаем превысил $1 млрд
Бизнес 19 сентября 12:07
В Кыргызском Оше открылась выставка товаров провинции Гуандун
Бизнес 6 сентября 17:23
Лента новостей
Новый премьер Азербайджана добьется выполнения поставленных Президентом задач по проведению реформ – Сиявуш Новрузов
Политика 17:56
Военные прокуратуры Азербайджана и России обсудили развитие сотрудничества (ФОТО)
Политика 17:52
Дональд Трамп напомнил, что Турция является крупным торговым партнером США
В мире 17:46
Резервные активы Грузии сократились
Финансы 17:41
Азербайджанский танцор стал победителем Всероссийского фестиваля Solo Star 2019 (ВИДЕО, ФОТО)
Культура 17:36
SOFAZ спонсирует обучения азербайджанской молодежи за рубежом
Энергетика 17:36
Всемирно известный кяманчист из Израиля выступит в Баку и Гяндже
Культура 17:31
Unibank поддерживает паралимпийскую сборную Азербайджана на чемпионате мира
Экономика 17:28
МИД Азербайджана исключил трех граждан Южной Кореи из списка нежелательных лиц
Политика 17:25