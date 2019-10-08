Сотрудничество Азербайджана с Китаем в рамках инициативы "Один пояс, один путь" имеет большие перспективы

БАКУ/Trend/ - Второй Международный форум сотрудничества в рамках инициативы "Один пояс, один путь", в котором приняли участие 37 глав государств и правительств, руководители международных и региональных организаций принял 26 апреля этого года Пекин. Президент Азербайджана Ильхам Алиев стал одним из немногих глав государств, представленных на форуме. Этот визит главы государства внес значительный вклад в углубление участия страны в инициативе "Один пояс, один путь" и двусторонних отношений между Азербайджаном и Китаем.

Об этом сказал во вторник Trend депутат Милли Меджлиса (парламент), член азербайджано-китайской межпарламентской рабочей группы Джавид Османов.

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