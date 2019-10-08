Сотрудничество Азербайджана с Китаем в рамках инициативы "Один пояс, один путь" имеет большие перспективы (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - Второй Международный форум сотрудничества в рамках инициативы "Один пояс, один путь", в котором приняли участие 37 глав государств и правительств, руководители международных и региональных организаций принял 26 апреля этого года Пекин. Президент Азербайджана Ильхам Алиев стал одним из немногих глав государств, представленных на форуме. Этот визит главы государства внес значительный вклад в углубление участия страны в инициативе "Один пояс, один путь" и двусторонних отношений между Азербайджаном и Китаем.

Об этом сказал во вторник Trend депутат Милли Меджлиса (парламент), член азербайджано-китайской межпарламентской рабочей группы Джавид Османов.

По словам депутата, Азербайджан, являющийся одной из важных стран исторического Шелкового пути, находящейся в центре Евразии, на стыке Востока и Запада, и сегодня, активно участвует в создании международных торговых коридоров, основываясь на свои исторические традиции.

"Под руководством политического преемника общенационального лидера Гейдара Алиева Президента Ильхама Алиева параллельно с всесторонним развитием Азербайджана, осуществляются великие дела в направлении модернизации транспортного и транзитного потенциала страны. Бакинский грузовой терминал, шесть международных аэропортов в Азербайджане, Алятский торговый порт, грузовой флот в Каспийском море, обладающий самыми современными грузовыми кораблями, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс введенная в эксплуатацию в 2017 году и обеспечивающая кратчайшее железнодорожное сообщение между Европой и Китаем, являются олицетворением успехов, которых достиг Азербайджан в транспортной и транзитной сфере за короткое время. Руководство Азербайджана, эффективно используя географическое положение и упомянутую инфраструктуру, проводит серьёзную работу по укреплению своих позиций в сфере мировых и региональных грузоперевозок. Естественно, в этом направлении особое значение приобретают связи с Китаем»,- сказал Османов.

Он отметил, что стратегия «Один пояс, один путь» инициированная с целью дальнейшего углубления внешних торгово-экономических связей Китая, являющегося самым большим экспортером и вторым импортером в мире, и для Азербайджана создает новые возможности сотрудничества.

"Азербайджан стал одним из первых государств, которые правильно оценили возможности, созданные этой инициативой Китая для сотрудничества, совместного развития, поддержали ее. Президент Ильхам Алиев в ходе визита в Китай в декабре 2015 года подписал Меморандум о взаимопонимании о совместном поощрении создания экономического пояса «Шелковый путь», являющегося составной частью стратегии «Один пояс, один путь». Официальные лица Азербайджана в ходе различных встреч и международных мероприятий неоднократно заявляли, что страна не ограничивается политической поддержкой этой инициативы, готова внести свой вклад в его реализацию своим экономическим потенциалом и транспортно-транзитными возможностями», - отметил депутат.

Османов отметил, что Президент Ильхам Алиев во время выступления на Международном форуме сотрудничества «Один пояс, один путь» на тему «Построение более светлого общего будущего» на уровне глав государств затронул вопрос поддержки Азербайджана инициативе и возможности сотрудничества в этих рамках. Как отметил Османов, глава государства подчеркнул, что созданием современной транспортной и логистической инфраструктуры они не только превратили страну в важный транспортный узел, но в то же время оказали вклад в сотрудничество между странами, которые участвуют в проектах коридоры Восток-Запад и Север-Юг.

«Международные транспортные проекты служат укреплению сотрудничества между странами и народами. Инициатива «Один пояс, один путь», наряду с созданием новых возможностей в транспортной сфере, поощряет общение между народами и служит установлению стабильности, безопасности и мира на Евразийском пространстве. Подписание 10 документов общей стоимостью в 821 миллион долларов между азербайджанскими и китайскими компаниями в рамках форума говорят о больших перспективах торгово-экономических связей между странами, в частности сотрудничества по инициативе «Один пояс, один путь» », - подытожил Джавид Османов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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