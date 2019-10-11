При поддержке Агентства по развитию МСБ Азербайджана предприниматели участвуют в выставке «Образование и карьера» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) в этот раз оказало поддержку в участии представителей микро- и малого бизнеса в 13-й Азербайджанской международной выставке "Образование и карьера", проходимой в Бакинском Экспоцентре 10-12 октября, сообщает в пятницу Trend.

На стенде, специально выделенном для экспонатов малого и среднего бизнеса, свои услуги представляют субъекты МСБ, действующие в сфере образования.

Отметим, что Агентство по развитию МСБ оказывает систематическую поддержку участию стартапов, предпринимателей микро-, малого и среднего бизнеса в различных выставках, продвижении их продукции и услуг.

До этого при поддержке Агентства предприниматели уже принимали участие в ряде выставок.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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