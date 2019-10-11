При поддержке Агентства по развитию МСБ Азербайджана предприниматели участвуют в выставке «Образование и карьера» (ФОТО) (версия 2)

11 октября 2019 13:33 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 13:08)

БАКУ /Trend/ - Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) в этот раз оказало поддержку в участии представителей микро- и малого бизнеса в 13-й Азербайджанской международной выставке "Образование и карьера", проходимой в Бакинском Экспоцентре 10-12 октября, сообщает в пятницу Trend.

На стенде, специально выделенном для экспонатов малого и среднего бизнеса, свои услуги представляют субъекты МСБ, действующие в сфере образования.

Отметим, что Агентство по развитию МСБ оказывает систематическую поддержку участию стартапов, предпринимателей микро-, малого и среднего бизнеса в различных выставках, продвижении их продукции и услуг.

До этого при поддержке Агентства предприниматели уже принимали участие в ряде выставок.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • При поддержке Агентства по развитию МСБ Азербайджана предприниматели участвуют в выставке «Образование и карьера» (ФОТО) (версия 2)
  • При поддержке Агентства по развитию МСБ Азербайджана предприниматели участвуют в выставке «Образование и карьера» (ФОТО) (версия 2)
  • При поддержке Агентства по развитию МСБ Азербайджана предприниматели участвуют в выставке «Образование и карьера» (ФОТО) (версия 2)
  • При поддержке Агентства по развитию МСБ Азербайджана предприниматели участвуют в выставке «Образование и карьера» (ФОТО) (версия 2)
  • При поддержке Агентства по развитию МСБ Азербайджана предприниматели участвуют в выставке «Образование и карьера» (ФОТО) (версия 2)
  • При поддержке Агентства по развитию МСБ Азербайджана предприниматели участвуют в выставке «Образование и карьера» (ФОТО) (версия 2)
  • При поддержке Агентства по развитию МСБ Азербайджана предприниматели участвуют в выставке «Образование и карьера» (ФОТО) (версия 2)
  • При поддержке Агентства по развитию МСБ Азербайджана предприниматели участвуют в выставке «Образование и карьера» (ФОТО) (версия 2)
  • При поддержке Агентства по развитию МСБ Азербайджана предприниматели участвуют в выставке «Образование и карьера» (ФОТО) (версия 2)
  • При поддержке Агентства по развитию МСБ Азербайджана предприниматели участвуют в выставке «Образование и карьера» (ФОТО) (версия 2)
  • При поддержке Агентства по развитию МСБ Азербайджана предприниматели участвуют в выставке «Образование и карьера» (ФОТО) (версия 2)
  • При поддержке Агентства по развитию МСБ Азербайджана предприниматели участвуют в выставке «Образование и карьера» (ФОТО) (версия 2)
  • При поддержке Агентства по развитию МСБ Азербайджана предприниматели участвуют в выставке «Образование и карьера» (ФОТО) (версия 2)
  • При поддержке Агентства по развитию МСБ Азербайджана предприниматели участвуют в выставке «Образование и карьера» (ФОТО) (версия 2)
Новости по теме
При поддержке Агентства по развитию МСБ Азербайджана предприниматели участвуют в выставке «Образование и карьера» (ФОТО)
Экономика 13:08
Агентство по развитию МСБ Азербайджана поощряет бизнес-сотрудничество между предпринимателями (ФОТО)
Экономика 4 октября 13:44
В Нафталане прошла выставка-ярмарка продукции объектов МСБ (ФОТО)
Экономика 27 сентября 13:17
Делегация Агентства по развитию МСБ Азербайджана приняла участие во «2-м Каспийском бизнес-форуме» в США
Экономика 25 сентября 15:00
Агентство по развитию МСБ Азербайджана приглашает бизнес к работе на льготных условиях
Экономика 20 сентября 11:07
Стенд Агентства развития МСБ Азербайджана удостоен награды «Лучший соцпроект» (ФОТО)
Бизнес 16 сентября 16:32
Лента новостей
В Отдельной общевойсковой армии Нахчывана проведена инспекция по контролю оружия (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 14:24
Туркменистан и Россия нацелены на эффективное сотрудничество на Каспии
Бизнес 14:16
Чингиз Фарзалиев стал кавалером ордена искусств и филологии Франции
Культура 14:14
Азербайджан — лидер среди стран СНГ по охране интеллектуальной собственности
Экономика 14:09
Завтра на Абшероне ожидается сильный ветер
Общество 14:05
Маршрут скоростного электропоезда Баку-Гянжда может быть доведен до Агстафы
Экономика 14:02
Казахстан предложил ввести аналог шенгенской визы в странах СНГ
Бизнес 13:59
Египет планирует инвестировать в обувную отрасль Узбекистана
Бизнес 13:59
Стартовал первый день соревнований пятого первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по аэробной гимнастике (ФОТО)
Общество 13:58