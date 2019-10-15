Агентство по развитию МСБ Азербайджана заинтересовано в сотрудничестве со странами-членами Тюркского совета (ФОТО)

15 октября 2019 10:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку 14 октября в рамках VII саммита Тюркского совета прошел бизнес-форум, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ).

В мероприятии приняли участие ответственные представители соответствующих государственных и частных структур, бизнесмены из Азербайджана, Турции, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана, Венгрии.

Выступая на форуме, председатель правления Агентства Орхан Мамедов отметил, что благодаря успешным реформам, проводимым под руководством Президента Азербайджана, в экономике страны растет роль субъектов малого и среднего предпринимательства, они активно участвуют в экономических процессах.

Информируя о деятельности Агентства, Мамедов подчеркнул, что уделяется особое внимание применению лучшего международного опыта, поэтому Агентство заинтересовано в налаживании сотрудничества со странами-членами Тюркского совета.

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  • Агентство по развитию МСБ Азербайджана заинтересовано в сотрудничестве со странами-членами Тюркского совета (ФОТО)
  • Агентство по развитию МСБ Азербайджана заинтересовано в сотрудничестве со странами-членами Тюркского совета (ФОТО)
  • Агентство по развитию МСБ Азербайджана заинтересовано в сотрудничестве со странами-членами Тюркского совета (ФОТО)
  • Агентство по развитию МСБ Азербайджана заинтересовано в сотрудничестве со странами-членами Тюркского совета (ФОТО)
  • Агентство по развитию МСБ Азербайджана заинтересовано в сотрудничестве со странами-членами Тюркского совета (ФОТО)
  • Агентство по развитию МСБ Азербайджана заинтересовано в сотрудничестве со странами-членами Тюркского совета (ФОТО)
  • Агентство по развитию МСБ Азербайджана заинтересовано в сотрудничестве со странами-членами Тюркского совета (ФОТО)
  • Агентство по развитию МСБ Азербайджана заинтересовано в сотрудничестве со странами-членами Тюркского совета (ФОТО)
  • Агентство по развитию МСБ Азербайджана заинтересовано в сотрудничестве со странами-членами Тюркского совета (ФОТО)
  • Агентство по развитию МСБ Азербайджана заинтересовано в сотрудничестве со странами-членами Тюркского совета (ФОТО)
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