Бакинскому метрополитену будет выделена субсидия в размере 40 млн. манатов

18 октября 2019 18:17 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Из государственного бюджета 2020 года планируется выделение ЗАО "Бакинский метрополитен" субсидии в размере 40 миллионов манатов.

Об этом передает в пятницу Trend со ссылкой на государственный и сводный бюджет будущего года.

В документе также отмечается, что за отчетный период предусмотрено выделение ЗАО "Азербайджанские авиалинии" 10 миллионов манатов (для покрытия убытков от авиарейсов в Нахчыванскую АР), а ОАО "Азеркосмос" - 28 миллионов манатов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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