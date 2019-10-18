Бакинскому метрополитену будет выделена субсидия в размере 40 млн. манатов

БАКУ/Trend/ - Из государственного бюджета 2020 года планируется выделение ЗАО "Бакинский метрополитен" субсидии в размере 40 миллионов манатов.

Об этом передает в пятницу Trend со ссылкой на государственный и сводный бюджет будущего года.

В документе также отмечается, что за отчетный период предусмотрено выделение ЗАО "Азербайджанские авиалинии" 10 миллионов манатов (для покрытия убытков от авиарейсов в Нахчыванскую АР), а ОАО "Азеркосмос" - 28 миллионов манатов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.