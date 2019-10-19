При поддержке Агентства развития МСБ реализован очередной бизнес-проект (ФОТО)

19 октября 2019 14:18 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - При поддержке Агентства развития малого и среднего бизнеса (МСБ) в Баку заработала кондитерская Churros.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на агентство, в Сhurros, расположенном на "площади фонтанов", осуществляется выпечка и продажа испанских сладостей churros.

В то же время посетителям предлагаются различные разновидности чая и кофе, коктейли и другие прохладительные напитки в широком ассортименте. В настоящее время в кондитерской Churros работой обеспечены пять человек.

Агентство оказало поддержку в направлениях консалтинговых и консультационных услуг, координации с соответствующими государственными структурами и т.д.

Предусматривается расширение сети кондитерских Churros и открытие объектов в других районах Баку.

Для увеличения роли микро и малых предпринимателей в экономике страны, а также повышения их доли в занятости Агентство развития МСБ оказало поддержку реализации ряда бизнес инициатив и проектов. Агентство и в будущем будет продолжать поддержку реализации стартапов, бизнес инициатив и проектов предпринимателей за счет механизмов государственной поддержки, а также за свой счет.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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  • При поддержке Агентства развития МСБ реализован очередной бизнес-проект (ФОТО)
  • При поддержке Агентства развития МСБ реализован очередной бизнес-проект (ФОТО)
  • При поддержке Агентства развития МСБ реализован очередной бизнес-проект (ФОТО)
  • При поддержке Агентства развития МСБ реализован очередной бизнес-проект (ФОТО)
  • При поддержке Агентства развития МСБ реализован очередной бизнес-проект (ФОТО)
  • При поддержке Агентства развития МСБ реализован очередной бизнес-проект (ФОТО)
  • При поддержке Агентства развития МСБ реализован очередной бизнес-проект (ФОТО)
  • При поддержке Агентства развития МСБ реализован очередной бизнес-проект (ФОТО)
  • При поддержке Агентства развития МСБ реализован очередной бизнес-проект (ФОТО)
  • При поддержке Агентства развития МСБ реализован очередной бизнес-проект (ФОТО)
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