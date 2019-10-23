В Азербайджане подешевеет сельхозпродукция (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане объем производства, полученного от продажи сельскохозяйственной продукции, на 10 лет освобождается от налогов.

Этот вопрос отражен в законопроекте «О внесении изменения в Налоговый кодекс», сообщает в среду Trend.

Согласно пункту 218-1.1.1 статьи 218-1 (плательщики упрощенного налога) Кодекса, объем производства, полученный от продажи сельскохозяйственной продукции, производимой самими производителями сельскохозяйственной продукции (в том числе, промышленным способом) с первого января 2014 года освобождается от налогов.

Таким образом, срок освобождения от налога объема производства, полученного от продажи сельскохозяйственной продукции, продлевается еще на пять лет.

Это законопроект включен в повестку заседаний Милли Меджлиса (парламента), которые пройдут 12, 13 и 14 ноября.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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