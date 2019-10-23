В Азербайджане подешевеет сельхозпродукция (версия 2)

23 октября 2019 13:32 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 12:39)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане объем производства, полученного от продажи сельскохозяйственной продукции, на 10 лет освобождается от налогов.

Этот вопрос отражен в законопроекте «О внесении изменения в Налоговый кодекс», сообщает в среду Trend.

Согласно пункту 218-1.1.1 статьи 218-1 (плательщики упрощенного налога) Кодекса, объем производства, полученный от продажи сельскохозяйственной продукции, производимой самими производителями сельскохозяйственной продукции (в том числе, промышленным способом) с первого января 2014 года освобождается от налогов.

Таким образом, срок освобождения от налога объема производства, полученного от продажи сельскохозяйственной продукции, продлевается еще на пять лет.

Это законопроект включен в повестку заседаний Милли Меджлиса (парламента), которые пройдут 12, 13 и 14 ноября.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане подешевеет сельхозпродукция
Экономика 12:39
В Азербайджане продажа мяса освобождается от уплаты НДС
Общество 12:28
Россия планирует реализовать инвестпроекты в сельхозсфере в Узбекистане
Бизнес 22 октября 16:12
В Туркменистане агросектору выделяют земли в долгосрочную аренду
Туркменистан 21 октября 11:30
Производство продукции животноводства в Азербайджане достигло 3 млрд манатов
Финансы 18 октября 13:03
Узбекистан намерен довести ежегодный экспорт овощей и фруктов до $5 млрд
Бизнес 17 октября 11:03
Лента новостей
Швейцарская компания поспособствует созданию рабочих мест в Узбекистане (Эксклюзив)
Финансы 15:02
Президент Ильхам Алиев назначил Микаила Джаббарова министром экономики
Политика 14:58
Дональд Туск призвал ЕС принять запрос Британии на отсрочку Brexit
В мире 14:57
Микаил Джаббаров освобожден от должности министра по налогам
Политика 14:57
Украина рассчитывает на углубление энергетического сотрудничества с Азербайджаном
Энергетика 14:56
Прогноз по расходам госбюджета Азербайджана на 2019 год превысит 25 млрд манатов
Финансы 14:52
Кямран Агабалаев рассказал о сериале "Русский раб", который выйдет на Первом канале России (ФОТО)
Интервью 14:48
Туркменистан может включиться в "Южный газовый коридор" - Всемирный банк
Энергетика 14:40
Свободное Трио осеннего Баку (ВИДЕО,ФОТО)
Культура 14:37