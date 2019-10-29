Агентство по развитию МСБ Азербайджана помогло фермерам реализовать продукцию

БАКУ/Trend/ - Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) оказало поддержку фермерам сел Дюзтахир и Гиджан Гусарского района в реализации их продукции, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Агентство.

Жители сел, обратившись в службу «Друг МСБ», сообщили, что не могут реализовать выращенную ими капусту, попросив оказать им содействие в этом.

При поддержке и координации Агентства, пять тонн капусты, выращенной семью фермерами вышеназванных сел, выкупило ОАО «Аграрные заготовки и снабжение».

Подобная помощь по реализации капусты будет оказана и другим фермерам этих сел.

Отметим, что одним из основных направлений деятельности Агентства является оказание поддержки микро, малым и средним субъектам предпринимательства, содействие их выходу на местные и зарубежные рынки. С этой целью Агентство осуществляет соответствующие мероприятия.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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