Азербайджан расширил географию экспорта хурмы до арабских стран (Эксклюзив)

БАКУ/Trend/ - Хурма выращивается в 21 районе Азербайджана, и в прошлом году ее экспорт составил 200 тысяч тонн, как заявил в среду Trend руководитель Ассоциации производителей и экспортеров хурмы Азербайджана Гадир Юсифов.

По его словам, в прошлом году поступления от ее экспорта составило 114 миллионов долларов. «В этом году урожайность тоже хорошая, и мы планируем собрать около 200 тысяч тонн хурмы. В настоящее выращиваются саженцы и расширяются площади, где будет высажена хурма. Пять лет назад из Испании был завезен новый сорт, и уже несколько лет собирается урожай этого сорта. Испанский сорт хурмы высажен во всех районах, где выращивается эта культура. По урожайности он практически не отстает от местных сортов. Он способен приспосабливаться к климатическим условиям, и не нуждается в особом уходе», - отметил Юсифов.

Глава Ассоциации добавил, что экспорт хурмы из Азербайджана уже начался и хурма экспортируется почти ежедневно в арабские страны, Россию, Украину, Молдову, Беларусь и Казахстан.

(Автор: Самир Али.Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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