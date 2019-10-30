Азербайджан расширил географию экспорта хурмы до арабских стран (Эксклюзив)

30 октября 2019 11:18 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Хурма выращивается в 21 районе Азербайджана, и в прошлом году ее экспорт составил 200 тысяч тонн, как заявил в среду Trend руководитель Ассоциации производителей и экспортеров хурмы Азербайджана Гадир Юсифов.

По его словам, в прошлом году поступления от ее экспорта составило 114 миллионов долларов. «В этом году урожайность тоже хорошая, и мы планируем собрать около 200 тысяч тонн хурмы. В настоящее выращиваются саженцы и расширяются площади, где будет высажена хурма. Пять лет назад из Испании был завезен новый сорт, и уже несколько лет собирается урожай этого сорта. Испанский сорт хурмы высажен во всех районах, где выращивается эта культура. По урожайности он практически не отстает от местных сортов. Он способен приспосабливаться к климатическим условиям, и не нуждается в особом уходе», - отметил Юсифов.

Глава Ассоциации добавил, что экспорт хурмы из Азербайджана уже начался и хурма экспортируется почти ежедневно в арабские страны, Россию, Украину, Молдову, Беларусь и Казахстан.

(Автор: Самир Али.Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Азербайджан наладит производство и экспорт замороженной хурмы
Бизнес 16 октября 18:11
Азербайджан расширяет географию экспорта сушеной хурмы
Бизнес 15 октября 18:05
Обнародованы объемы производства хурмы в Азербайджане
Бизнес 15 октября 16:54
Обнародованы объемы экспорта хурмы из Азербайджана на рынки стран СНГ
Бизнес 15 октября 16:49
Азербаджан нарастит экспорт хурмы
Бизнес 17 мая 10:15
Азербайджан значительно нарастит производство хурмы
Бизнес 2 апреля 07:22
Лента новостей
Обнародованы объемы перевалки газойля через порты Турции
Турция 12:34
Возбуждено уголовное дело по факту автонаезда в Насиминском районе Баку
Происшествия 12:34
Посол США в Турции вызван в МИД
Турция 12:25
Минздрав о состоянии сбитого автомобилем правозащитника Огтая Гюльалиева
Общество 12:23
На Узбекской товарной бирже продано более 2,5 млн тонн бензина
Бизнес 12:18
Сколько мазута было перевезено через порты Турции в сентябре 2019 года
Турция 12:08
BP: Возобновилась работа платформы «Западный Чираг»
Энергетика 12:05
Мобильный оператор “Nar”объявил итоги стипендиальной программы в Нахчыване
Общество 12:02
В Казахстане одобрено 20 проектов в рамках "экономики простых вещей"
Бизнес 11:58