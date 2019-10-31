В Азербайджане 1/5 часть используемых транспортных средств выпущена 30 лет назад — министр (версия 2)

31 октября 2019 13:13 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Из 1 млн 402 тысяч транспортных средств, эксплуатируемых сегодня в Азербайджане, 35% выпущены более 10 лет назад, 23% - более 20 лет назад и 19,1% - более 30 лет назад.

Об этом на пресс-конференции в правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА), сказал министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев, сообщает в четверг Trend.

Бабаев отметил, что в сравнении с 2016 годом импорт автомобилей в 2018 году вырос более чем в пять раз.

Он подчеркнул, что для уменьшения выбросов вредных веществ в атмосферу может быть эффективно обновление автомобильного парка страны, а также разные налоговые и таможенные преференции, субсидии, стимулирующие широкое использование экологичных транспортных средств.

«С целью изъятия из оборота устаревших, непригодных с точки зрения экологической и технической безопасности транспортных средств, для улучшения экологической ситуации в стране и стимулирования отечественного автомобильного производства министерство экономики готовит Программу по утилизации транспортных средств», - отметил Мухтар Бабаев.

Он также коснулся вопроса загрязнения воздуха старыми предприятиями: «В Азербайджане практически не осталось старых предприятий, а новые заводы и предприятия за счет применения новых технологий сводят к минимуму выброс вредных веществ в атмосферу. Бесспорно выбросы будут там, где есть промышленность, но мы нацелены на их сокращение до минимального уровня».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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