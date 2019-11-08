Агентство по развитию МСБ Азербайджана трудоустраивает своих волонтеров

8 ноября 2019 10:55 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Еще пять волонтеров, задействованных в программе "KOB könüllüsü" Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ), успешно завершившие волонтерскую деятельность в Агентстве, стали работать в различных сферах, сообщает в пятницу Trend.

Четыре волонтера, работавшие в Габала-Огузском офисе «Друг МСБ», обеспечены работой в Габале, а волонтер шамахинского «Друг МСБ» - в Агсу.

Напомним, что Агентство осуществляет «Программу волонтеров МСБ», в целях добровольного привлечения к предпринимательству молодых специалистов и студентов, для расширения их знаний и навыков, кругозора, развития трудовых навыков до начала профессиональной трудовой деятельности и оказания поддержки предпринимателям.

В настоящее время 25 представителей молодежи добровольно работают в Агентстве и сети «Друг МСБ», функционирующих в 16 городах и районах страны. В основном, это студенты, обучающиеся в различных вузах и колледжах, в сферах экономики, бизнеса и управления. До сих пор в рамках вышеуказанной программы к волонтерской деятельности в Агентстве было привлечено около 70 представителей молодежи, 45 из которых успешно завершили программу.

За время волонтерской деятельности представители молодежи приобретают опыт, необходимый для расширения возможностей трудоустройства, и успешно строят свою карьеру.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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