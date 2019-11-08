Микаил Джаббаров назвал главные направления новых поправок в Налоговый кодекс

8 ноября 2019 12:07 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Азербайджан достиг основных целей, поставленных в прошлом году, в этом году, наряду с ростом в нефтегазовой промышленности, ожидается существенный рост и в ненефтяном секторе. Благодаря осуществляемым комплексным мероприятиям, в ненефтяной сфере наблюдается рост на 8,9 процентов. Продолжение этой тенденции ожидается и в последующие годы.

Об этом министр экономики Микаил Джаббаров сказал на заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству, сообщает в пятницу Trend.

Джаббаров коснулся и поправок, которые будут внесены в Налоговый кодекс, которые охватывают семь главных направлений: «Это обеспечение прозрачной среды (борьба с налогоплательщиками, проводящими неторговые операции с заключением ложных сделок, усиление контроля над налогоплательщиками групп риска, усиление борьбы со случаями уклонения от налогов), совершенствование администрирования НДС, снижение административного бремени предпринимателей и поощрение предпринимательской деятельности, уменьшение финансового (налогового) бремени населения посредством социальных преференций, налогового бремени субъектов предпринимательства, расширение базы налогообложения, выполнение обязательств по международному налогообложению и информационному обмену», - сказал министр.

По словам министра, законопроект о поправках в Налоговый кодекс состоит из 164 пунктов, они касаются отмены упрощенного налогообложения лиц, занимающихся строительством зданий и обеспечение их деятельности в едином налоговом режиме (методом НДС и налога на прибыль), определения понятия «Группа транснациональных компаний», продление еще на четыре года освобождения продажи птичьего мяса и мяса животных от НДС.

новость будет обновляться

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Микаил Джаббаров: В 2020 г. ожидается значимый рост ненефтяного сектора
Экономика 5 ноября 12:49
Новый министр экономики Азербайджана представлен коллективу министерства
Общество 28 октября 12:01
Микаил Джаббаров: Надо добиваться повышения экономической активности и стимулировать создание новых предприятий в стране (ВИДЕО)
Экономика 28 октября 10:33
Завершился визит Президента Ирана в Азербайджан
Политика 25 октября 23:32
Лев Спивак: Кадровые изменения в органах власти еще больше поднимут уровень экономики Азербайджана
Политика 24 октября 14:43
Микаил Джаббаров: Развитие экономики - единственный путь для повышения доходов и возможностей государства и граждан
Политика 23 октября 17:59
Лента новостей
Узбекистан успешно провел испытания китайского зенитно-ракетного комплекса
Бизнес 12:25
Казахстан и Литва обсуждают открытие прямых рейсов и совместную подготовку пилотов (Эксклюзив)
Бизнес 12:18
В Турции проводятся антитеррористические операции с участием свыше 2 тыс. полицейских
Турция 12:17
Сезонное «союзничество» оппозиции приведет к очередному распаду - Ниджат Даглар
Политика 12:14
ОБСЕ укрепляет сотрудничество с Туркменистаном
Туркменистан 12:11
Туркменистан прогнозирует в ближайшие годы высокие темпы роста ВВП
Бизнес 12:04
Беларусь ограничила ввоз свинины из региона Бразилии из-за чумы свиней
Беларусь 12:02
Япония призвала США временно отказаться от полетов F-16
США 12:00
Посол США в ОБСЕ призывает стороны карабахского конфликта договориться о конкретных мерах по урегулированию
Нагорно-карабахский конфликт 11:57