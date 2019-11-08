Микаил Джаббаров назвал главные направления новых поправок в Налоговый кодекс (версия 2)

8 ноября 2019 13:38 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 12:07)

БАКУ/Trend/ - Азербайджан достиг основных целей, поставленных в прошлом году. В этом году, наряду с ростом в нефтегазовой промышленности, ожидается существенный рост и в ненефтяном секторе. Благодаря осуществляемым комплексным мероприятиям, в ненефтяной сфере наблюдается рост на 8,9 процента. Продолжение этой тенденции ожидается и в последующие годы.

Об этом министр экономики Микаил Джаббаров сказал на заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству, сообщает в пятницу Trend.

Джаббаров коснулся и поправок, которые будут внесены в Налоговый кодекс, которые охватывают семь главных направлений: "Это обеспечение прозрачной среды (борьба с налогоплательщиками, проводящими неторговые операции с заключением ложных сделок, усиление контроля над налогоплательщиками групп риска, усиление борьбы со случаями уклонения от налогов), совершенствование администрирования НДС, снижение административного бремени предпринимателей и поощрение предпринимательской деятельности, уменьшение финансового (налогового) бремени населения посредством социальных преференций, налогового бремени субъектов предпринимательства, расширение базы налогообложения, выполнение обязательств по международному налогообложению и информационному обмену", - сказал министр.

По словам министра, законопроект о поправках в Налоговый кодекс состоит из 164 пунктов. Они касаются отмены упрощенного налогообложения лиц, занимающихся строительством зданий и обеспечения их деятельности в едином налоговом режиме (методом НДС и налога на прибыль), определения понятия "Группа транснациональных компаний", продление еще на четыре года освобождения от НДС продажи птичьего мяса и мяса скота.

Министр подчеркнул, что поправки нацелены на устойчивое экономическое развитие страны, повышение прозрачности, обеспечение развития предпринимательства, создание условий для упрощения системы учетной регистрации при уплате налогов.

Джаббаров также добавил, что в стране планируется свести к минимуму контакт между государственными органами и налогоплательщиками: «Расширение электронно-информационного обмена с государственными органами будет полезным для сокращения случаев злоупотребления. Совершенствование свободной бизнес-среды в стране всегда находится в центре внимания. Министр выразил надежду на то, что предстоящие шаги будут полезны, и благодаря прозрачности база налогообложения будет расширена.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Микаил Джаббаров назвал главные направления новых поправок в Налоговый кодекс
Экономика 12:07
Микаил Джаббаров: В 2020 г. ожидается значимый рост ненефтяного сектора
Экономика 5 ноября 12:49
Новый министр экономики Азербайджана представлен коллективу министерства
Общество 28 октября 12:01
Микаил Джаббаров: Надо добиваться повышения экономической активности и стимулировать создание новых предприятий в стране (ВИДЕО)
Экономика 28 октября 10:33
Завершился визит Президента Ирана в Азербайджан
Политика 25 октября 23:32
Лев Спивак: Кадровые изменения в органах власти еще больше поднимут уровень экономики Азербайджана
Политика 24 октября 14:43
Лента новостей
Азербайджанский праздник граната стал одним из самых любимых в России (ФОТО)
Социум 13:50
С завтрашнего дня автобусы в бакинские поселки будут отходить от Транспортного обменного центра "Кёроглу"
Общество 13:48
Под флагом Азербайджана - Грузия, Украина, Турция, Иран и Россия (ФОТО)
Культура 13:44
Умер модельер Патрик-Луи Виттон
Европа 13:39
МВФ прогнозирует рост ВВП в нефтяных странах Кавказа и Центральной Азии
Центральная Азия 13:30
В Бишкеке прогремели три взрыва в кафе
Кыргызстан 13:30
В Узбекистане завершены работы по строительству четырех газопроводов
Энергетика 13:25
Сергей Лавров надеется, что иранскую ядерную сделку еще можно спасти
Россия 13:20
"ЛУКОЙЛ Узбекистан" объявляет тендер на закупку запчастей
Тендеры 13:17