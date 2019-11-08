Микаил Джаббаров назвал главные направления новых поправок в Налоговый кодекс (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - Азербайджан достиг основных целей, поставленных в прошлом году. В этом году, наряду с ростом в нефтегазовой промышленности, ожидается существенный рост и в ненефтяном секторе. Благодаря осуществляемым комплексным мероприятиям, в ненефтяной сфере наблюдается рост на 8,9 процента. Продолжение этой тенденции ожидается и в последующие годы.

Об этом министр экономики Микаил Джаббаров сказал на заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству, сообщает в пятницу Trend.

Джаббаров коснулся и поправок, которые будут внесены в Налоговый кодекс, которые охватывают семь главных направлений: "Это обеспечение прозрачной среды (борьба с налогоплательщиками, проводящими неторговые операции с заключением ложных сделок, усиление контроля над налогоплательщиками групп риска, усиление борьбы со случаями уклонения от налогов), совершенствование администрирования НДС, снижение административного бремени предпринимателей и поощрение предпринимательской деятельности, уменьшение финансового (налогового) бремени населения посредством социальных преференций, налогового бремени субъектов предпринимательства, расширение базы налогообложения, выполнение обязательств по международному налогообложению и информационному обмену", - сказал министр.

По словам министра, законопроект о поправках в Налоговый кодекс состоит из 164 пунктов. Они касаются отмены упрощенного налогообложения лиц, занимающихся строительством зданий и обеспечения их деятельности в едином налоговом режиме (методом НДС и налога на прибыль), определения понятия "Группа транснациональных компаний", продление еще на четыре года освобождения от НДС продажи птичьего мяса и мяса скота.

Министр подчеркнул, что поправки нацелены на устойчивое экономическое развитие страны, повышение прозрачности, обеспечение развития предпринимательства, создание условий для упрощения системы учетной регистрации при уплате налогов.

Джаббаров также добавил, что в стране планируется свести к минимуму контакт между государственными органами и налогоплательщиками: «Расширение электронно-информационного обмена с государственными органами будет полезным для сокращения случаев злоупотребления. Совершенствование свободной бизнес-среды в стране всегда находится в центре внимания. Министр выразил надежду на то, что предстоящие шаги будут полезны, и благодаря прозрачности база налогообложения будет расширена.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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