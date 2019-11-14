Зияд Самедзаде: Изменения в Налоговый Кодекс нацелены на борьбу с уклонением от уплаты налогов

14 ноября 2019 15:49 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Экономическое развитие, достигнутое в результате успешной политики Президента Азербайджана, делает необходимым вносить изменения в Налоговый кодекс.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал председатель Комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса (парламент) Зияд Самедзаде, на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Он сообщил, что изменения в Налоговом кодексе по масштабу являются самыми важными в истории Азербайджана. Предусматривается внесение 162 поправок.

«Изменения носят для экономического развития Азербайджана фундаментальный характер. Здесь предусматривается прозрачная фискальная политика, обеспечение конкурентоспособной среды, пресечение бестоварных операций, уклонения от уплаты налогов и комплексные меры по другим вопросам», - сказал Самедзаде.

Он подчеркнул, что все еще осуществляются бестоварные операции, что препятствует обеспечению прозрачности экономики.

По словам Самедзаде, изменениями предусмотрено устранение всех этих фактов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев)

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