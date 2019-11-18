Орхан Мамедов: Развитие женского предпринимательства является одним из приоритетных вопросов (версия 3)

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БАКУ /Trend/ - Развитие женского предпринимательства в Азербайджане является одним из приоритетных вопросов.

Об этом на форуме «Новые возможности на горизонте: Зеленый свет женщинам-предпринимателям» сказал председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Орхан Мамедов, сообщает в понедельник Trend.

По его словам, предпринимательство, в частности, малый и средний бизнес, стоят в центре текущего этапа реформ, проводимых под руководством Президента Ильхама Алиева.

Мамедов отметил, что добиться формирования диверсифицированной, конкурентоспособной национальной экономики, обеспечивающей устойчивый экономический рост и опирающейся на развитие предпринимательства в стране, одна из основных целей государственной политики: «Благодаря успешным экономическим реформам, проводимым в последние годы в стране, в этой сфере достигнут ряд существенных успехов, улучшена бизнес- и инвестиционная среда, предприниматели, в том числе, женщины-предприниматели, стали ведущей силой общества. Рост экономической инициативы женщин в стране имеет важное значение с точки зрения социально-экономического развития, в том числе, обеспечения занятости. Отрадно, что женщины уже играют важную роль в развитии предпринимательства в стране и активно занимаются бизнесом».

Он подчеркнул, что Агентством принимаются необходимые меры по поощрению женского предпринимательства, росту числа женского участия в малом и среднем предпринимательстве и созданию с этой целью соответствующих механизмов. Также для обеспечения доступа женщин-предпринимателей к информации для оказания им информационной поддержки, на сайте Агентства создана отдельная рубрика на которой регулярно размещается соответствующая информация.

Мамедов отметил, что, несмотря на то, что бизнес креативной индустрии, связанный со сферами народного творчества, является относительно новой областью, он сформировался в мире уже как отдельный сектор: «В ряде стран, и даже в ВВП и экспорте, он имеет важную долю. В частности, устойчивый путь развития в этой сфере Великобритании, Южной Кореи, Китая, Турции сопровождается серьезными достижениями. Наряду с другими сферами в стране чувствуются продвижения в создании и развитии креативной промышленности. А задача приведения сферы искусства в промышленный вид бизнеса делает актуальным ряд вопросов».

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