Было бы целесообразным применить обязательное медстрахование в 2020 году поэтапно

БАКУ/Trend/ - Одним из предложений в рамках исполнения законопроекта "О медицинском страховании" является поэтапное применение в стране обязательного медицинского страхования в 2020 году. Предлагается, чтобы обязательное медицинское страхование полностью охватило всю страну до конца года.

Об этом во вторник сказал Trend руководитель Центра помощи инициативам, эксперт-экономист Азер Мехтиев.

По его словам, и председатель комитета по здравоохранению Милли Меджлиса (парламент) считает целесообразным применение этого вида страхования по всей республике в течение года.

"Мне не кажется это долгим процессом. Для этого все медицинские учреждения, которые входят в систему обязательного медицинского страхования, должны быть готовы к оказанию людям медицинских услуг на высоком уровне. До этого многие эксперты выступали сторонником поэтапного перехода к обязательному медицинскому страхованию. Это связано с необходимостью усовершенствования материально-технической базы большинства государственных медицинских учреждений», - сказал Мехтиев.

Он также отметил, что в этом процессе необходимо учитывать и некоторые риски.

«Ожидание людей в связи с обязательным медицинским страхованием крайне высоки. Какой-либо недочет может серьезно навредить процессу реформ. Поэтому я предлагаю, чтобы применение этого вида страхования в республике в 2020 году было бы поэтапным - по регионам. ТОсуществление реформ может упростить объединение некоторых медучреждений и оптимизировать больничною сеть. Административное деление советского периода является серьезной проблемой для реформ. Необходимо оптимизировать число медицинских учреждений и их работников», - подчеркнул Мехтиев.

Он добавил, что пилотное применение обязательного медицинского страхования в Азербайджане было бы целесообразным начать с одного региона.

«Применение обязательного медицинского страхования было бы упрощено, если бы оно было начато в каком-то конкретном регионе. Например, в северном, западном или Южном», - отметил эксперт.

Отметим, что законопроект был вынесен на пленарное заседание Милли Меджлиса на совместном заседании парламентских комитетов по здравоохранению, экономической политике, промышленности и предпринимательству.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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