В Азербайджане представлен очередной механизм льготного финансирования для МСБ

6 декабря 2019 19:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Агентство по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана будет сотрудничать с Rabitabank с целью расширения возможностей финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства, работающих в аграрной сфере.

Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Агентства, сотрудничество будет осуществляться в рамках совместного проекта со Всемирным банком и Агентством аграрного кредитования и развития при министерстве сельского хозяйства Азербайджана по усилению конкурентоспособности сельского хозяйства.

Rabitabank выступает в качестве банка-агента проекта.

Основная цель проекта - оказывать финансовую поддержку в обработке, продаже и производстве сельскохозяйственных товаров. Для проектов, которые будут реализованы в этой области, первоначально выделен кредит в размере трех миллионов долларов США.

Срок кредита в рамках проекта составляет семь лет, процентная ставка - 8,8 процента.

В рамках проекта центры ДОСТ в разных городах и районах страны будут регулярно информировать микро-, малых и средних предпринимателей о проекте, предоставлять им информационные и консультационные услуги, связывать предпринимателей, обращающихся в Агентство за финансовой поддержкой для создания и расширения своего бизнеса в аграрной сфере с банком-агентом.

Помимо этого, предпринимателям, обратившимся в Банк для получения кредита в рамках данного проекта, будет предоставлена скидка на бизнес-кредиты в размере одного процента.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
ВБ рассматривает финансирование части коридора "Север-Юг" в Азербайджане
Финансы 16:54
В Бакинском конгресс-центре пройдет I форум молодых предпринимателей
Бизнес 5 декабря 17:04
ВБ подписал в Ашхабаде соглашение по Аралу
Туркменистан 4 декабря 14:59
В Баку пройдет выставка-продажа ремесленных работ лиц с ограниченными физическими возможностями
Бизнес 27 ноября 18:33
В Агентстве по развитию МСБ Азербайджана заслушан годовой отчет Общественного совета (ФОТО)
Бизнес 27 ноября 16:31
Организуя онлайн-продажу продукции, предприниматель может расширить интерес к этому процессу - Орхан Мамедов
Экономика 26 ноября 17:19
Лента новостей
Оглашены возможные даты подписания соглашения о поставках казахстанской нефти в Беларусь
Энергетика 19:45
Германия поможет Казахстану в разработке низкоуглеродной экономической стратегии
Бизнес 19:41
Высадка 650 тысяч деревьев является призывом к защите природы - Бахруз Гулиев
Политика 19:39
Туркменистан наращивает культивирование томатов
Бизнес 19:30
"Эксимбанк" Малайзии может выделить Узбекистану льготный кредит
Финансы 19:30
ЕБРР, открывая новые офисы, надеется на дальнейшее расширение в Узбекистане (Эксклюзив)
Бизнес 19:22
Стамбул по прежнему лидирует по числу используемых в Турции автомобилей
Турция 19:20
В Гедабейском районе Азербайджана газифицированы еще сотни домов
Энергетика 19:06
Грузинская строительная компания осуществляет продажу номеров двух гостиничных комплексов
Бизнес 19:05