В Азербайджане представлен очередной механизм льготного финансирования для МСБ

БАКУ /Trend/ - Агентство по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана будет сотрудничать с Rabitabank с целью расширения возможностей финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства, работающих в аграрной сфере.

Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Агентства, сотрудничество будет осуществляться в рамках совместного проекта со Всемирным банком и Агентством аграрного кредитования и развития при министерстве сельского хозяйства Азербайджана по усилению конкурентоспособности сельского хозяйства.

Rabitabank выступает в качестве банка-агента проекта.

Основная цель проекта - оказывать финансовую поддержку в обработке, продаже и производстве сельскохозяйственных товаров. Для проектов, которые будут реализованы в этой области, первоначально выделен кредит в размере трех миллионов долларов США.

Срок кредита в рамках проекта составляет семь лет, процентная ставка - 8,8 процента.

В рамках проекта центры ДОСТ в разных городах и районах страны будут регулярно информировать микро-, малых и средних предпринимателей о проекте, предоставлять им информационные и консультационные услуги, связывать предпринимателей, обращающихся в Агентство за финансовой поддержкой для создания и расширения своего бизнеса в аграрной сфере с банком-агентом.

Помимо этого, предпринимателям, обратившимся в Банк для получения кредита в рамках данного проекта, будет предоставлена скидка на бизнес-кредиты в размере одного процента.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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