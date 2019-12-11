Азербайджан и Корея подпишут новое соглашение о сотрудничестве в сфере статистики (версия 2)

11 декабря 2019 14:42 (UTC+04:00)

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БАКУ/Trend/ - Азербайджан и Корея подпишут новое соглашение о сотрудничестве в сфере статистики.

Об этом на конференции, посвященной укреплению кадрового потенциала и ИКТ в сфере официальной статистической информации, сказал председатель Государственного комитета по статистике Таир Будагов, сообщает в среду Trend.

Будагов отметил, что предприняты очень важные шаги в направлении приведение национальной системы статистики Азербайджана в соответствие с европейскими стандартами.

По его словам, начиная с 2015 года, в стране была проделана очень большая работа для развития национальной системы статистики: «По поручению главы государства, наша основная цель - довести национальную систему статистики до уровня международных стандартов, главное, до европейских стандартов. По обращению Государственного комитета по статистике в 2016-2017 гг. в Азербайджане был проведен шестимесячный аудит национальной системы статистики с участием различных структур, в том числе, Статистической комиссии ООН, Европейской статистической комиссии и ряда международных экспертов, на основании которого был подготовлен отчет, в котором были определено нынешнее состояние национальной системы статистики Азербайджана и сферы, которые следует развивать. Было официально подтверждено, что национальная система статистики страны соответствует европейским стандартам».

Глава Комитета добавил, что в национальной системе статистики Азербайджана успешно стартовало применение стандартов качества. Благодаря принятым мерам уровень электронно-статистической отчетности по республике превысил 95%, подчеркнув, что в ближайшее время будет достигнут 100%-ный рубеж.

В заключение Будагов отметил, что сотрудничество с Комитетом статистики Кореи имеет большое значение, что между двумя странами планируется подписание нового соглашения о сотрудничестве, и что до настоящего времени Корея выделила сфере статистики Азербайджана грант в объеме 1,2 млн. долларов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: )

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