В Кабмине Азербайджана продолжаются реформы

12 декабря 2019 13:59 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Реформы в Кабинете министров Азербайджана продолжаются и в настоящее время.

Как передает в четверг Trend, об этом журналистам сказал заместитель руководителя Аппарата Кабмина Натиг Мамедов.

Он отметил, что реформы, в целом, осуществляются по всей стране.

"Известно, что во всей стране идут реформы. Реформы проводятся и в Кабинете министров, осуществлены определенные структурные изменения. Процесс продолжается и в настоящее время", - сказал Мамедов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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