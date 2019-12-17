Агентство МСБ Азербайджана провело для предпринимателей мероприятие по самозанятости (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - При участии Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ), соответствующих государственных структур и поддержке Азербайджанского государственного экономического университета для субъектов микро, малого и среднего бизнеса в режиме онлайн было организовано просветительское мероприятие на тему «Нововведения в связи с существующими механизмами поддержки в сфере самозанятости», - сообщает во вторник Trend со ссылкой на Агентство.

Представители Госслужбы занятости при министерстве труда и социальной защиты населения, Агентства по развитию МСБ и ОАО «Аграрные заготовки и снабжение» проинформировали участников о программе самозанятости и процедурах присоединения к ней, мерах государственной поддержки, осуществляемых для формирования семейного бюджета за счет устойчивых источников дохода, проектах, поддерживающих самозанятость.

В административном здании Агентства и офисах «Друг МСБ» были созданы организационные и технические возможности для комфортного участия предпринимателей в мероприятии.

Тренинг в режиме онлайн посетили около тысячи предпринимателей.

Мероприятие транслировалось со страницы Агентства на Facebook.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.