Закон о пищевой безопасности будет представлен в соответствующие структуры Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Закон "О пищевой безопасности" в ближайшее время будет представлен в соответствующие структуры Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом на 2-м Республиканском форуме участников внешней торговли сказал председатель Агентства пищевой безопасности (АПБ) Гошгар Тахмазли.

Согласно заключениям представленных в правительстве структур, различных общественных организаций, предпринимателей, а также международных экспертов, создан совершенный законопроект, сказал он.

"В документе будут отражены показатели экспортируемой Азербайджаном продукции животного и растительного происхождения, а также другой продукции. То есть в едином документе будут отражены как ветеринарные и фитосанитарные, так и другие показатели", - сказал Тахмазли.

Отметим, что сегодня в Баку проводится 2-й Республиканский форум участников внешней торговли. В нем участвуют около 900 предпринимателей. В работе форуме также принимают участие председатель Государственного таможенного комитета Сафар Мехтиев, министр сельского хозяйства Инам Керимов, председатель Агентства пищевой безопасности Гошгар Тахмазли.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)

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