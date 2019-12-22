Все избирательные участки будут обеспечены стабильным и качественным электричеством

БАКУ /Trend/ - ОАО "Azərişıq" обеспечит стабильным и качественным электричеством все избирательные участки во время муниципальных выборов 23 декабря в Азербайджане.

Об этом сообщил Trend, руководитель пресс-службы предприятия Танриверди Мустафаев. По его словам, в этом отношении уже приняты технические меры, выделены дополнительные машинные механизмы и оборудование.

На соответствующих подстанциях и трансформаторных станциях была установлена круглосуточная система дежурства. Запланированные на день выборов работы по реконструкции, ремонту и переоснащению также будут временно остановлены.

(Автор: Самир Али)

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