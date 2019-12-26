БАКУ/Trend/ - В Азербайджане в 2020 году прогнозируется экономический рост.

Об этом сообщил Trend, исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вусал Гасымлы на пресс-конференции в партии "Ени Азербайджан".

"Прогнозы экономического роста на 2020 год составят три процента - впервые за последние шесть лет, на 2021 год - 3,7 процента, на 2022 год - 3,1 процента и в 2023 году - 3,2 процента" - отметил Гасымлы.

"Экономический рост в странах-торговых партнерах Азербайджана в среднем составит 1,3 процента в 2019 году, а в 2020 году - 2,5 процента (ненефтяной экспортный вес), повышение цены на нефть, предусмотренное в макроэкономических прогнозах, наряду с проводимыми реформами положительно скажется на экономике Азербайджана", - добавил исполнительный директор.

"Рост ВВП Азербайджана впервые за последние пять лет превысил два процента в 2019 году, а рост ненефтяного ВВП составил 3,5 процента и превысил темпы экономического роста по всему миру", - сказал Гасымлы.

"Рост основных драйверов экономики за первые 11 месяцев 2019 года составил: 13,9 процента в ненефтяной промышленности, 11,3 процента в растениеводстве, 15,9 процента в информационно-коммуникационных услугах и 11,1 процента в туризме", - подытожил он.

(Автор: Наргиз Исмаилова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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