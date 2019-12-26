В финансово-банковском секторе Азербайджана усилились позитивные тенденции

26 декабря 2019 13:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В финансово-банковском секторе Азербайджана в 2019 году усилились позитивные тенденции.

Об этом исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вусал Гасымлы сказал на пресс-конференции, посвященной экономическим итогам года, сообщает в четверг Trend.

По словам Гасымлы, в этом году капитальная устойчивость банков выросла, усилена цифровизация и обеспечен переход на пруденциальное управление. Он добавил, что эти позитивные тенденции усиливают ожидания по более широкому финансированию реальной экономики.

"Кредитный портфель банковского сектора, активы и вклады, балансовый капитал выросли, а внешний долг снизился. Так, активы сектора по итогам первых 10 месяцев 2019 года показали рост на шесть процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистая прибыль банковского сектора по сравнению с прошлым годом выросла вдвое. Наблюдается положительная динамика по балансовому капиталу, операционной прибыли и другим показателям прибыльности банков. Кредитные вложения банков выросли на 11 процентов", - сказал он.

По его словам, в этом году значительно выросло число филиалов, отделений, представительств, сервисных средств банков (например, банкоматов), а также возросла численность работников сектора. Так, только за год численность работников сектора показала рекордный рост на 10 процентов.

"За первые 10 месяцев этого года объем депозитов, размещенных в банках, достиг 23 миллиардов 413 миллионов манатов, что означает рост на семь процентов по сравнению с тем же периодом 2018 года", - сказал Гасымлы.

(Автор: Наргиз Исмаилова)

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