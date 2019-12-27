В Азербайджане за 11 месяцев 2019 года проведено 776 выездных налоговых проверок (версия 2)

27 декабря 2019 16:17 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Переход от системы принудительного сбора налогов к их добровольной уплате проходит успешно.

Об этом сказал заместитель министра по налогам Сахиб Алекперов на пресс-конференции посвященной итогам года, сообщает Trend с мероприятия

Так, за 2019 год министерство по налогам осуществило 776 выездных налоговых проверок, в то время, как в 2018 году их количество составило 1532. До этого количество таких проверок исчислялось десятками тысяч.

Также, для формирования справедливой конкурентной среды в Кодекс был добавлен ряд стимулирующих статей и жёстких санкций в отношении лиц, обдуманно и намеренно нарушающих закон и предпринимающих попытку уклонения от налогов.

В частности, ожидается интеграция кассовых аппаратов во все частные структуры, где проводятся торговые операции. Предусматривается наличие кассовых аппаратов везде, где могут быть проведены торговые операции.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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