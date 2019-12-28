В Азербайджане изменены ставки налога при продаже квартир

28 декабря 2019 16:15 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Если раньше собственник квартиры освобождался от уплаты налогов при условии регистрации на данной жилплощади не менее пяти лет, то теперь этот срок снижен до трех календарных лет.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на министерство по налогам, эти изменения - льготы социального характера, которые направлены на снижение финансово-налогового бремени на население. С другой стороны, при продаже имеющейся в собственности квартиры каждое физическое лицо независимо от срока регистрации получит льготы на 30 квадратных метров жилплощади. То есть гражданин, при продаже квартиры площадью 70 квадратных метров, будет платить налог только на 40 квадратных метров.

За каждый квадратный метр жилплощади установлена базовая налоговая сумма в размере 15 манатов, которая рассчитывается умножением на зональный коэффициент. В результате, при продаже квартиры граждане получат льготы, равные базовой налоговой сумме в размере 450 манатов.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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